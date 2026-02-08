Agencias

Rescatadas tres personas, una de ellas menor, atrapadas en un coche en el Puerto de Honduras

Efectivos de la Guardia Civil han auxiliado, en la tarde de este pasado sábado, a tres personas que habían quedado atrapadas con su vehículo en la nieve, a la altura del Puerto de Honduras (Cáceres).

Entre los atrapados se encontraban un hombre, una mujer y una menor, quienes viajaban en un vehículo sin cadenas, según informan fuentes de la Guardia Civil agregando que, en ese momento, su uso era obligatorio.

Ante la imposibilidad de retirar el vehículo, los tres rescatados fueron trasladados hasta la localidad de Jerte, en aras de mantenerlos a salvo.

Cabe señalar, según informan las mismas fuentes, que en el momento en que quedaron atrapados por la nieve los viajantes del vehículo, el paso estaba permitido al tráfico, aunque con el uso obligatorio de cadenas.

El cuerpo de la Guardia Civil ha insistido sobre la importancia de que antes de viajar se consulte el estado de las vías, así como llevar siempre el equipamiento obligatorio.

