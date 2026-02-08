Raquel Bollo respalda a su hijo Manuel Cortés: "Hago lo que hace una madre"

La diseñadora Raquel Bollo admitió que Manuel, su hijo, suele contarle pocos detalles sobre sus asuntos personales, especialmente en temas sentimentales, resaltando que él “poco me cuenta de sus historias”, mientras reafirmó en televisión que su apoyo hacia él permanece intacto incluso en la distancia. Según reportó el medio 'Fiesta', Bollo destacó su rol como madre como un respaldo fundamental para Manuel, quien atraviesa un momento complicado tras exponer públicamente su vínculo con Gloria Camila.

De acuerdo con lo publicado por 'Fiesta', Manuel Cortés acudió el sábado al programa para compartir con Emma García sus emociones respecto a su relación con Gloria Camila, eligiendo presentarse solo, sin la presencia física de Raquel Bollo. El propio Manuel pidió que su madre no lo acompañara en el plató, con el objetivo de eludir interpretaciones negativas sobre la influencia y protección materna. Durante la entrevista, Manuel afirmó que hablaba desde su perspectiva personal como “hombre” y no como cantante, profundizando en sus pensamientos tras su ruptura sentimental.

Tal como consignó 'Fiesta', Raquel Bollo, colaboradora en televisión, no pudo estar presente en el plató ese día a causa del mal tiempo, pero participó a la distancia y reiteró que apoya a Manuel en los momentos difíciles. Bollo explicó que su papel consiste en estar cerca de sus hijos y prestarles respaldo, aunque también ejerce un enfoque crítico cuando lo considera necesario. “Le vi muy afectado, muy sincero”, manifestó Raquel Bollo sobre la intervención de su hijo, según relató el medio.

Durante su aparición, Raquel Bollo subrayó que Manuel, a sus 30 años, decidió compartir públicamente sus dudas relacionadas con su relación, después de pensarlo detenidamente. Bollo recalcó que confía plenamente en la versión que Manuel ofreció sobre el vínculo con Gloria Camila y destacó una diferencia fundamental entre el afecto y el amor: “Lo dijo claramente, esa no es la historia. Cuando dos personas tienen un cariño especial de muchos años, tienen unos códigos que no tienen nada que ver con el amor”, expuso la diseñadora, citada por el medio.

Raquel Bollo reconoció que desconoce si Gloria Camila ha mantenido una doble relación, evitando pronunciarse al respecto. Aprovechó para puntualizar que la principal decepción que experimenta su hijo radica en su percepción de que “no se le ha protegido”, en referencia a lo expresado por Manuel durante la entrevista. Según detalló 'Fiesta', la diseñadora evitó hacer comentarios sobre los rumores de posibles juegos emocionales por parte de Gloria Camila, y centró su intervención en remarcar la falta de resguardo que habría sentido su hijo.

El medio subrayó que Raquel Bollo se mostró firme al intervenir como colaboradora del programa, definiendo su apoyo como una labor materna indispensable en circunstancias adversas. Además, la diseñadora reiteró que su papel no se limita al acompañamiento, sino que también implica claridad y sinceridad con respecto a lo que piensa sobre las decisiones de sus hijos.

Las declaraciones de Raquel Bollo ocurrieron tan solo un día después de la entrevista concedida por Manuel Cortés, lo que revela la continuidad de su interés y presencia, incluso al no coincidir físicamente. Según publicaron en 'Fiesta', la intervención de Manuel se centró en explicar los motivos de su ruptura con Gloria Camila, descartando por completo que existiese enamoramiento de ambas partes y recalcando que la relación entre ambos se sustentaba en un largo historial de afecto más que en un vínculo amoroso.

El regreso de Raquel Bollo al espacio televisivo, aunque solo fuese a través de intervención remota, puso de relieve el dinamismo de las relaciones personales frente a la exposición pública. 'Fiesta' informó que la diseñadora se mantiene como la principal referencia emocional para su hijo, acompañándolo de manera incondicional y abordando los matices de la situación sin esquivar su parte crítica.

A lo largo de la emisión, tanto Bollo como su hijo han optado por enfrentarse abiertamente a las especulaciones del entorno mediático, diferenciando entre lo que corresponde al afecto familiar y los aspectos sentimentales. Las intervenciones reflejan una posición clara frente a las presiones externas y a la interpretación que otros puedan hacer del respaldo ofrecido por la diseñadora a su hijo.

Según lo detallado por 'Fiesta', la postura de Raquel Bollo obedece a un sentido de responsabilidad y acompañamiento característico en su rol de madre, subrayando que el apoyo familiar se transforma en una herramienta crucial durante situaciones personales expuestas en público. En palabras de la diseñadora, actuar con sinceridad y establecer límites claros en las relaciones personales tiene relevancia, especialmente cuando se percibe una falta de protección hacia sus hijos.