Muere una motorista tras sufrir una caída en la carretera a Pozo Negro, en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Las autoridades confirmaron que los equipos de emergencia, al llegar al lugar del accidente en la carretera a Pozo Negro, solo pudieron constatar el fallecimiento de la conductora de la motocicleta debido a la gravedad de las heridas sufridas. La víctima, una mujer de 46 años, perdió la vida el domingo después de que se reportara una caída en esta vía situada en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el aviso sobre el siniestro se recibió poco antes de las 14:00 horas.

El 112 de Canarias detalló que la alerta se produjo específicamente a las 13:52 y movilizó de inmediato a los recursos disponibles para atender la emergencia. Al lugar se desplazaron equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), quienes llegaron cuando ya no era posible realizar maniobras de reanimación. La mujer presentaba lesiones incompatibles con la vida, lo que impidió cualquier intento de asistencia médica efectiva en el sitio.

Agentes de la Guardia Civil también acudieron al área del accidente, donde asumieron las diligencias requeridas para esclarecer las circunstancias del suceso, según consignó el 112 de Canarias. El área alrededor de la carretera a Pozo Negro quedó momentáneamente afectada debido a la intervención de los equipos de emergencia y las investigaciones iniciadas por la autoridad competente.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la actuación de la Guardia Civil consistió en recabar evidencia pertinente y elaborar el informe correspondiente, elementos necesarios para determinar las causas exactas del accidente. El suceso motivó la coordinación entre los distintos servicios para el levantamiento del cuerpo y la normalización del tráfico en la zona.

El fallecimiento generó impacto entre los habitantes de la isla, al producirse en una carretera transitada y en horario diurno. Según divulgó el 112 de Canarias, este tipo de incidentes activa los procedimientos previstos para la atención de víctimas en siniestros viales y la comunicación a familiares. No se reportaron otros vehículos implicados ni más personas heridas en este hecho.