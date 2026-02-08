Agencias

Muere una motorista tras sufrir una caída en la carretera a Pozo Negro, en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Servicios de emergencia acudieron tras recibir el aviso del accidente poco antes de las dos de la tarde, pero al llegar solo pudieron certificar el deceso de la conductora, según fuentes del 112 de Canarias y la Guardia Civil

Guardar

Las autoridades confirmaron que los equipos de emergencia, al llegar al lugar del accidente en la carretera a Pozo Negro, solo pudieron constatar el fallecimiento de la conductora de la motocicleta debido a la gravedad de las heridas sufridas. La víctima, una mujer de 46 años, perdió la vida el domingo después de que se reportara una caída en esta vía situada en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el aviso sobre el siniestro se recibió poco antes de las 14:00 horas.

El 112 de Canarias detalló que la alerta se produjo específicamente a las 13:52 y movilizó de inmediato a los recursos disponibles para atender la emergencia. Al lugar se desplazaron equipos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), quienes llegaron cuando ya no era posible realizar maniobras de reanimación. La mujer presentaba lesiones incompatibles con la vida, lo que impidió cualquier intento de asistencia médica efectiva en el sitio.

Agentes de la Guardia Civil también acudieron al área del accidente, donde asumieron las diligencias requeridas para esclarecer las circunstancias del suceso, según consignó el 112 de Canarias. El área alrededor de la carretera a Pozo Negro quedó momentáneamente afectada debido a la intervención de los equipos de emergencia y las investigaciones iniciadas por la autoridad competente.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la actuación de la Guardia Civil consistió en recabar evidencia pertinente y elaborar el informe correspondiente, elementos necesarios para determinar las causas exactas del accidente. El suceso motivó la coordinación entre los distintos servicios para el levantamiento del cuerpo y la normalización del tráfico en la zona.

El fallecimiento generó impacto entre los habitantes de la isla, al producirse en una carretera transitada y en horario diurno. Según divulgó el 112 de Canarias, este tipo de incidentes activa los procedimientos previstos para la atención de víctimas en siniestros viales y la comunicación a familiares. No se reportaron otros vehículos implicados ni más personas heridas en este hecho.

Temas Relacionados

Accidente de tráficoMotorista112 de CanariasServicio de Urgencias CanarioGuardia CivilPuerto del RosarioFuerteventuraPozo NegroEmergenciasCarreteraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Cierran los colegios electorales de las presidenciales en el Portugal continental y Madeira

La segunda ronda electoral en Portugal concluye en medio de graves lluvias que impulsaron solicitudes de prórroga, mientras la participación permanecía por debajo de la registrada en la primera vuelta, según datos oficiales y estimaciones preliminares de abstención

Cierran los colegios electorales de

(Crónica) El City remonta en un agónico desenlace en Anfield

Con goles en el tramo final, el equipo dirigido por Guardiola logró revertir el resultado frente al conjunto local y se mantiene cerca del líder, mientras los de Klopp se alejan de los puestos de clasificación europea en la liga inglesa

(Crónica) El City remonta en

'Lota, las mujeres del carbón' llega a Asturias para rendir homenaje a la memoria minera

El montaje, bajo la dirección de Pedro Fernández Embrujo, se estrena en Mieres para visibilizar el aporte de las trabajadoras de Lota y reivindicar los lazos profundos entre ambas regiones a través de música, flamenco, teatro y tradición

'Lota, las mujeres del carbón'

El Gabinete de Seguridad israelí aprueba más competencias para asentamientos y confiscaciones en Cisjordania

Las nuevas atribuciones para aprobar proyectos inmobiliarios y controlar áreas en disputa en Cisjordania han sido calificadas por las autoridades israelíes como un cambio “dramático”, mientras el liderazgo palestino denuncia medidas “ilegítimas” y pide intervención internacional urgente

El Gabinete de Seguridad israelí

Los candidatos a las presidenciales votan con mensajes de aliento a las víctimas del temporal

Con emotivos discursos, los aspirantes a la presidencia en Portugal han acudido a las urnas, invitando a la ciudadanía a ejercer su derecho y recordando el sufrimiento de quienes afrontan las graves consecuencias de las intensas tormentas recientes

Los candidatos a las presidenciales