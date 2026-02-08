Agencias

Movimiento en el triángulo de Gloria Camila: Álvaro García responde a Manuel Cortés

Tras la reciente intervención en televisión de Manuel Cortés, Álvaro García ha utilizado sus redes para lanzar un nuevo tema con un mensaje de superación y confianza, alentando a su audiencia a escuchar su propuesta musical en Spotify

Mientras caminaba por las calles de Cádiz, Álvaro García difundió ante su audiencia un mensaje acerca de las dificultades personales, remarcando la importancia de levantarse tras los tropiezos y transformar los momentos adversos en oportunidades para soñar más alto. Esta intervención apareció después de los recientes comentarios de Manuel Cortés en televisión sobre los acontecimientos que rodean su relación con Gloria Camila. El medio Informalia reportó que, tras lo dicho por Cortés, García decidió responder mediante una publicación en sus redes sociales, presentando su nuevo sencillo titulado ‘A mí me vale’.

Según detalló Informalia, Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, se refirió el pasado sábado al “triángulo amoroso” que conforman Gloria Camila, Álvaro García y él mismo, manifestando sentirse decepcionado por las acciones recientes de quien solía considerar más que una amiga, aunque aclaró que conserva un afecto especial por ella. Esta intervención tuvo lugar en un contexto de revuelo y especulaciones en los medios y redes sociales.

Ante las declaraciones televisivas de Cortés, Álvaro García optó por utilizar la música como vía de respuesta. En su publicación, que acompañó con escenas de su natal Cádiz, García expresó: “Los momentos difíciles no llegan para apagarnos, sino para recordarnos quiénes somos, caerse forma parte del movimiento natural de avanzar”. Más adelante, amplió su reflexión señalando que levantarse es una consecuencia inevitable “cuando se aprende a soltar el miedo” y que, en su experiencia, cuando una puerta se cierra, eso representa “una invitación a soñar más alto”.

La presentación de su tema musical incluyó un mensaje de superación personal, dirigido no solo a quienes siguen de cerca la situación personal entre los protagonistas del triángulo amoroso, sino también a la totalidad de sus seguidores. García recalcó: “Si alguna vez te rompieron un pedacito de tu alma, recuerda que, mientras que tu corazón siga latiendo, siempre habrá un millón de razones para seguir creyendo”. Añadió que las pequeñas cosas cotidianas —como un abrazo, una canción o un sueño— constituyen razones suficientes para mantener la confianza, censando así su propuesta musical como un acto de resiliencia.

Informalia aclaró que la iniciativa de Álvaro García al compartir su nuevo lanzamiento busca tanto motivar a sus seguidores como recabar sus reacciones e impresiones sobre el tema en plataformas de streaming, exactamente en Spotify, donde pidió feedback directo al respecto. La publicación de García generó preguntas entre los seguidores sobre la posibilidad de que Manuel Cortés forme parte de quienes escuchen su nueva canción y comenten al respecto, dada la reciente interacción pública entre ambos artistas.

La situación entre Gloria Camila, Álvaro García y Manuel Cortés ha captado la atención en redes y medios, con cada actor utilizando canales distintos para expresar su visión sobre los acontecimientos. Mientras Cortés eligió una intervención televisiva para compartir su malestar y sus sentimientos tras los recientes hechos, García optó por valerse de la música y de mensajes en línea para dar a conocer su perspectiva, posicionando su sencillo ‘A mí me vale’ como respuesta indirecta dentro del contexto de la controversia.

De acuerdo con Informalia, la reacción en torno al estreno ha incorporado no solo elementos biográficos y emocionales, sino también un componente de interacción digital, evidenciando cómo los protagonistas de este episodio recurren a distintos espacios públicos para comunicar sus posiciones y conectar con su audiencia. Las declaraciones públicas, tanto musicales como televisivas, han contribuido a mantener la atención mediática y la dinámica de interacción entre este conjunto de figuras públicas.

