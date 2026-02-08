LaLiga recuerda que actúa con rigor y responsabilidad en la suspensión de partidos

LaLiga quiso insistir este domingo en que las decisiones sobre los cambios de hora y fecha de los partidos "corresponde legalmente a las ligas profesionales" y que la patronal actúa "con rigor y responsabilidad", como tuvo que hacer en los últimos días.

Ante las informaciones sobre la suspensión de partidos de este fin de semana, LaLiga quiso aclarar que "la organización de las competiciones profesionales, incluidas las decisiones sobre fechas, horarios, suspensiones o reprogramaciones de encuentros, corresponde legalmente a las ligas profesionales como organizadoras".

"Esta competencia está respaldada por la normativa vigente y por recientes sentencias firmes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que han delimitado el reparto de funciones entre los distintos organismos del fútbol español", añade, "sin perjuicio de las funciones de coordinación que ejerce la Federación".

"En este sentido, la Audiencia Nacional anuló en diciembre varios apartados del artículo 56 de los Estatutos de la RFEF que atribuían a sus órganos la facultad de suspender o modificar partidos y fijar horarios unificados, ratificando la competencia de LALIGA en las competiciones que organiza", recuerda.

Por otro lado, ante la suspensión de partidos por el temporal en la península y el descontento mayor o menor de clubes y aficionados, LaLiga insiste en que las incidencias deben resolverse conforme la normativa y "garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público".

"Como siempre, LaLiga actuará con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato", termina su comunicado.