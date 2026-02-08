Foro Penal valora positivamente la reunión de ONG y el Gobierno en la comisión sobre la ley de amnistía

Gonzalo Himiob, fundador de la ONG Foro Penal --especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país--, ha valorado de manera positiva el encuentro entre ONG venezolanas en favor de la liberación de los presos políticos y la comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela encargada de la supervisión de la ley de amnistía, una reunión en la que han podido mostrar sus desacuerdos con el texto presentado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Destaco como positivo el espacio de diálogo y el hecho de que se haya abierto, como se había exigido durante tanto tiempo, esta posibilidad de expresar nuestras preocupaciones y sugerencias, con el objetivo de que la amnistía sea lo más amplia posible", ha apuntado Himiob en un mensaje en redes sociales.

Aún así, ha admitido que existen diferencias sobre aspectos técnicos de la ley y sobre la supervisión de la misma, que consideran que debería incluir la participación de las personas afectadas, organismos de defensa de los Derechos Humanos y ONG.

"Planteamos desde el Foro Penal muchos aspectos técnicos del proyecto de Ley de Amnistía que consideramos deben ser corregidos para que verdaderamente esté a la altura del momento histórico que vivimos al día de hoy y de las expectativas de las víctimas", ha sostenido.

Himiob ha defendido que la tramitación de la ley no debe ser un freno para el proceso de excarcelaciones que ya están teniendo lugar durante las últimas semanas, cifradas en más de 700 personas desde la captura por parte las fuerzas de Estados Unidos de Nicolas Maduro y su esposa a principios del mes de enero.

"Las víctimas de la prisión y de la persecución política pueden tener por seguro que hoy su voz se escuchó claramente y sin dobleces donde antes no se la había escuchado", ha añadido el representante de Foro Penal.

Por su parte, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Caryslia Rodríguez, quien también ha participado en la comisión, ha calificado el debate de "fructífero", reafirmando "(nuestro) compromiso con la paz, (nuestro) compromiso con el entendimiento, con el amor, con el escucharnos todos los sectores, más allá de nuestras diferencias, más allá de las maneras distintas que podamos tener ante un acontecimiento".

El pasado jueves fue aprobado el primer texto de la ley de amnistía que debe someterse a "dos discusiones en días diferentes", según reza la Constitución venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció entonces la creación de una comisión para realizar consultas sobre el proyecto de ley presidida por el diputado Jorge Arreaza.