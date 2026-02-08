España termina sexta en las Series Mundiales de rugby seven de Perth

La igualdad en la final por el quinto puesto entre España y Argentina se mantuvo hasta los minutos finales, cuando González anotó el último ensayo que inclinó el resultado a favor del equipo sudamericano, asegurando el sexto puesto para la selección española en las Series Mundiales de rugby seven en Perth. Según publicó el medio de comunicación, en la fase previa a ese encuentro, el combinado nacional derrotó a Gran Bretaña por 28-19 tras una remontada clave y enfrentó a Argentina en un duelo que se mantuvo parejo hasta el desenlace.

Tal como detalló la fuente, en la semifinal que definía el acceso al partido por el quinto puesto, España comenzó en desventaja ante los británicos tras dos ensayos que situaron el marcador en 0-14 en apenas tres minutos. Juan Ramos descontó con el primer ensayo español y Jeremy Trevithick igualó el tanteador prácticamente al filo del descanso, llevando la igualdad 14-14 al intermedio. Ya en la segunda mitad, Edu López y Bozal sumaron ensayos adicionales para España, incrementando la ventaja a 28-14, con una actuación de Ramos que completó todas las conversiones de dos puntos disponibles. Los británicos recortaron distancias mediante un último ensayo de Ross McKnight, pero no lograron revertir la diferencia, perdiendo finalmente frente al conjunto español.

La final por el quinto puesto, según consignó el medio, presentó un desarrollo similar en cuanto a alternancia de dominio. Argentina tomó la iniciativa en el marcador con dos ensayos en los primeros cinco minutos, llevando la diferencia a 0-12. España respondió con un ensayo de Edu López al minuto seis. Poco después, Legorburu anotó otra marca y, con la conversión efectiva de Ramos, igualó el cotejo 12-12 antes del entretiempo. Tras la reanudación, Pedro de Haro puso por delante a los argentinos y Jeremy Trevithick volvió a igualar el encuentro en el minuto 11 con otra marca, junto a la conversión de Ramos que fijó el parcial en 19-19. Según informó la fuente, la disputa se mantuvo abierta hasta el cierre, cuando González consiguió el ensayo definitivo para Argentina, estableciendo el resultado final de 19-24.

El medio indicó que la selección masculina, conocida como los 'Leones', concluyó de esta manera en la sexta posición del torneo disputado en Perth, Australia. La actuación, valorada en función del desarrollo de los encuentros, representó un paso relevante para la clasificación en el circuito mundial. La ronda de semifinales ante Gran Bretaña y el enfrentamiento directo contra Argentina proporcionaron a España la oportunidad de medirse ante combinados de alto nivel en una competencia exigente.

De acuerdo con la información publicada, la siguiente etapa de la serie mundial de rugby seven tendrá lugar en Vancouver, Canadá, los días 7 y 8 de marzo. La delegación española buscará consolidar y mejorar su posición en el ranking del circuito durante su participación en ese evento. Las victorias parciales y el rendimiento mostrado por jugadores como Juan Ramos, Jeremy Trevithick y Edu López constituyeron elementos destacados del desempeño del equipo español en Australia, según resaltó la fuente.