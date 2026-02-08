Agencias

El socialista Seguro (65,77%) se impone al líder de la extrema derecha en las presidenciales

Guardar

El candidato respaldado por la izquierda, António José Seguro, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con un 65,77% de los votos, frente al 34,13% obtenido por el André Ventura, candidato y líder del partido de extrema derecha Chega, una vez completado el 94,8% del escrutinio.

Los resultados oficiales publicados por el Ministerio de la Administración Interna del Gobierno portugués incluyen además una participación del 50,96 por ciento, así como los datos de voto en blanco (3,15%) y nulo (1,75%).

La jornada electoral ha estado marcada por el temporal que afecta gravemente al país y que incluso ha suscitado peticiones de aplazamiento del proceso de votación.

Más de once millones e electores están llamados a las urnas tras la votación del 18 de enero, cuando Seguro logró un 31,11% de votos y Ventura, un 23,52%.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1050056/1/socialista-seguro-impone-lider-extrema-derecha-presidenciales-portugal

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Petro notifica 14 muertos por ola de frío ártico y exige que la Corte retire la suspensión de la emergencia

Colombia enfrenta una crisis sin precedentes por el intenso fenómeno climático que ya dejó víctimas mortales, miles de afectados y cuantiosas pérdidas materiales, mientras crecen las presiones sobre la Corte Constitucional para restablecer medidas de respuesta estatal

Petro notifica 14 muertos por

Fiscalía de Perú investiga mal uso de recursos para franja electoral por parte de partidos

Infobae

Colombia y Ecuador se responsabilizan mutuamente de mantener los aranceles tras reunión de alto nivel

Luego de discusiones diplomáticas sin conciliación, ambos gobiernos han intercambiado reproches por el origen de las restricciones comerciales y anuncian acciones legales y medidas económicas adicionales mientras la tensión fronteriza echa raíces, afectando sectores estratégicos

Colombia y Ecuador se responsabilizan

La primera ministra de Japón consigue la 'supermayoría' tras su victoria aplastante en las legislativas

La primera ministra de Japón

Feijóo sufre un revés en Aragón: El PP gana pero sufre un retroceso y no logra frenar a Vox, que duplica escaños

Feijóo sufre un revés en