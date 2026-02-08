El socialista Seguro (65,77%) se impone al líder de la extrema derecha en las presidenciales

El candidato respaldado por la izquierda, António José Seguro, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con un 65,77% de los votos, frente al 34,13% obtenido por el André Ventura, candidato y líder del partido de extrema derecha Chega, una vez completado el 94,8% del escrutinio.

Los resultados oficiales publicados por el Ministerio de la Administración Interna del Gobierno portugués incluyen además una participación del 50,96 por ciento, así como los datos de voto en blanco (3,15%) y nulo (1,75%).

La jornada electoral ha estado marcada por el temporal que afecta gravemente al país y que incluso ha suscitado peticiones de aplazamiento del proceso de votación.

Más de once millones e electores están llamados a las urnas tras la votación del 18 de enero, cuando Seguro logró un 31,11% de votos y Ventura, un 23,52%.

