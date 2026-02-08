Detenido un preso de Picassent fugado del General al que había sido trasladado para una operación

Agentes de la Policía Nacional han detenido a primera hora de este domingo en la Estación del Norte de València a un preso de Picassent que se había fugado del Hospital General, centro al que había sido trasladado para una intervención, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

El recluso, según ha avanzado Las Provincias, iba a ser trasladado para una operación de codo pero logró eludir el control policial y escaparse del centro.

Sobre las 7.00 horas de este domingo el recluso ha podido ser localizado y detenido en la Estación del Norte por efectivos de la Policía Nacional después de que las patrullas tanto de este cuerpo de seguridad como de la Guardia Civil fueran alertadas de la fuga del preso.