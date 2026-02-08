Agencias

Detenido un preso de Picassent fugado del General al que había sido trasladado para una operación

Guardar

Agentes de la Policía Nacional han detenido a primera hora de este domingo en la Estación del Norte de València a un preso de Picassent que se había fugado del Hospital General, centro al que había sido trasladado para una intervención, según han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

El recluso, según ha avanzado Las Provincias, iba a ser trasladado para una operación de codo pero logró eludir el control policial y escaparse del centro.

Sobre las 7.00 horas de este domingo el recluso ha podido ser localizado y detenido en la Estación del Norte por efectivos de la Policía Nacional después de que las patrullas tanto de este cuerpo de seguridad como de la Guardia Civil fueran alertadas de la fuga del preso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje itinerante de BKT y LaLiga, concluye con una alta participación

Cientos de seguidores acudieron a las actividades organizadas en varias ciudades del País Vasco, donde leyendas del fútbol y la presencia de un tractor personalizado marcaron jornadas de celebración, interacción y fuerte conexión entre comunidades locales y deporte

BKT Tour-Euskadi Roadshow, el viaje

Moreno espera que la visita de Sánchez a Andalucía sirva que "tome conciencia" y active "planes de ayuda"

El mandatario andaluz destacó la gravedad de los daños causados por el temporal, pidió al gobierno central una respuesta urgente y subrayó la necesidad de soluciones que permitan la reconstrucción de viviendas, infraestructura y sectores productivos afectados en la región

Moreno espera que la visita

Activado el aviso rojo por posible desbordamiento en puntos del Jarama, Alberche y Henares por el paso de 'Marta'

Activado el aviso rojo por

Tui y Salvaterra se suman a Ribadavia y A Peroxa como puntos en nivel rojo por la crecida de los ríos

Las lluvias recientes han elevado el caudal fluvial en varias zonas de Galicia, con cuatro áreas bajo advertencia máxima mientras la Confederación Hidrográfica Miño-Sil monitorea el descenso gradual del nivel de las aguas e intensifica el control preventivo

Tui y Salvaterra se suman

Casi la mitad de los hogares españoles tiene su vivienda en propiedad sin hipoteca

Casi la mitad de los