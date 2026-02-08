Cierran los colegios electorales de las presidenciales en el Portugal continental y Madeira

Los colegios electorales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal han cerrado este domingo a las 19.00 horas (20.00 horas en la España peninsular) en el Portugal continental y en Madeira, mientras que estarán una hora más abiertos en las islas Azores por la diferencia horaria.

La jefatura del Estado se la disputan António José Seguro y André Ventura en una jornada marcada por el grave temporal que afecta al país y que incluso ha suscitado peticiones de aplazamiento del proceso electoral.

El gran favorito, el socialista Seguro ha votado a las 10.30 horas en una escuela de Caldas da Rainha, en el oeste del país, en un día soleado que ha roto la tónica tormentosa de estas semanas.

"Voten, voten, voten, voten, porque este es el mejor homenaje que pueden rendir a la democracia. Aprovechen esta ventana de buen tiempo", ha indicado Seguro antes de expresar su "solidaridad" y "condolencias" a las poblaciones afectadas por el mal tiempo de los últimos días, y en particular a la familia del bombero y oficial de la GNR fallecido el sábado en Campo Maior, en la región del Alentejo.

Su rival, el líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, ha votado, pero ha vuelto a argumentar que la segunda vuelta tendría que haberse aplazado. "Quizás haya muchas zonas y partes del país que sienten que no se las respeta y que algunos ciudadanos portugueses son ciudadanos de segunda clase. Creo que no es correcto, pero desde el momento en que las autoridades públicas decidieron que sería así, debemos acatar esas decisiones", ha argumentado.

En cuanto a la votación ha subrayado que está "muy tranquilo". "Hoy es el día de hacer democracia. Ya he cumplido con ese deber y espero que se consiga en todo el país", ha planteado.

Asimismo ha votado el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, quien ha mencionado la "difícil tarea" que tendrá su sucesor. El presidente saliente ha hecho un llamamiento a la participación pese al mal tiempo.

"Estamos viviendo un momento difícil en parte del país, una calamidad, y en estas ocasiones los portugueses aún más que en otras no hablan y saben que el voto es más importante cuando hay más problemas, cuando hay problemas más urgentes, como ese el caso", ha asegurado.

Destacados líderes políticos como el secretario general del Partido Comunista de Portugal también han acudido a votar con las víctimas en su recuerdo.

"La calamitosa situación causada por el mal tiempo en varias zonas es algo lamentable", ha señalado Paulo Raimundo en declaraciones a los medios antes de pedir que las zonas menos afectadas "asuman la responsabilidad que les corresponda" en las tareas de ayuda.

En cuanto a la participación, el Ministerio de la Administración Interna ha informado de que hasta las 16.00 horas el dato era del 45,5%, una cifra ligeramente inferior a la de la primera vuelta, que fue del 45,51%. Las primeras proyecciones publicadas tras el cierre de colegios en el Portugal continental apuntan a una abstención de entre el 42 y el 48 por ciento, según el estudio de RTP/Católica.

"Espero que sea un buen indicador de una mayor afluencia, por lo menos en comparación con las anteriores presidenciales y siempre con la esperanza de que la participación sea mayor al final de la votación", ha afimado el portavoz de Consejo Nacional Electoral (CNE) André Wemans, en declaraciones a la televisión pública lusa RTP.

Más de once millones e electores están llamados a las urnas tras la votación del 18 de enero, cuando Seguro logró un 31,11% de votos y Ventura, un 23,52%.