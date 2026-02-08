Álvaro Arbeloa: "Donde más necesitamos a Valverde es en el centro del campo"

El papel de la cantera y el liderazgo en el vestuario ocuparon un lugar destacado en la valoración de Álvaro Arbeloa tras el triunfo del Real Madrid frente al Valencia, según consignó el medio que cubrió la rueda de prensa. El entrenador blanco subrayó la actuación de David Jiménez, enfatizando el mérito del canterano por su rendimiento ante un rival exigente y considerando su participación "una noticia fabulosa para toda la cantera del Real Madrid", tal como reportó la fuente. Al mismo tiempo, Arbeloa manifestó su orgullo por el fútbol mostrado por los más jóvenes y la forma en la que han respondido en partidos de alta exigencia, agregando que está satisfecho con el desempeño individual del propio Jiménez pese a que una de sus ocasiones de gol no culminó en anotación.

De acuerdo con la cobertura del medio, Arbeloa calificó el triunfo en Mestalla como basado en la solidez y el compromiso del equipo. Explicó que la victoria por 0-2 se produjo en una de las salidas más complicadas de la Liga, recordando que el Real Madrid solo había sumado tres victorias en ese estadio en los últimos once años. En palabras del técnico, conocer bien el ambiente de Mestalla, tanto como futbolista como ahora desde la banda, le permitió anticipar la dificultad adicional y la importancia que el Real Madrid otorga a este tipo de partidos. Destacó que el Valencia utilizó una línea de cinco defensores, estrategia que exigió al conjunto blanco paciencia y un alto nivel de concentración durante los noventa minutos.

El entrenador también se refirió al rendimiento de Fede Valverde. Según informó la fuente, Arbeloa declaró: “A Valverde da igual dónde lo pongas que siempre da un rendimiento espectacular. Soy consciente que donde él es feliz es en el centro del campo y además es donde más rendimiento le podemos sacar y más le necesitamos”. El técnico recalcó la relevancia del uruguayo en el centro del campo como pieza fundamental para el desarrollo del juego y la estructura táctica del equipo.

En otro tramo de la conferencia, el medio detalló que Arbeloa fue consultado por el estado físico de algunos de los principales defensores del plantel. Respecto a Trent Alexander-Arnold, explicó su decisión de tomarse con calma la reincorporación del lateral tras un periodo prolongado de inactividad. El entrenador señaló que el plan es administrar los minutos de Alexander-Arnold con cautela para favorecer su total recuperación. Una mención similar realizó acerca de Dani Carvajal, sobre quien reveló que observa una mejoría gradual en su estado físico durante los entrenamientos: “A Dani cada vez le voy viendo mejor en los entrenamientos, poco a poco. Evidentemente, no pienso correr ningún riesgo. Cuando tuvimos días libres él estuvo en Valdebebas trabajando”. Arbeloa enfatizó también la influencia de Carvajal en el vestuario, describiéndolo como una figura clave tanto antes como después de los partidos y transmitiendo su liderazgo al grupo.

La actuación de Kylian Mbappé también fue motivo de análisis entre los medios, luego de que el delantero francés volviera a marcar. Citado por la publicación, Arbeloa manifestó: “Mucha suerte (tenerle), porque ahora mismo es el mejor jugador del mundo por lo que está demostrando día tras día y partido tras partido”. El entrenador estableció una comparación con Cristiano Ronaldo, apuntando que, si bien igualar lo hecho por el portugués parece inalcanzable, Mbappé tiene condiciones para seguir su camino y, según sus palabras, “nunca sabes si lo va a poder superar. No es fácil, pero si alguien puede es Kylian”.

El compromiso colectivo y la mentalidad defensiva constituyeron otros de los aspectos subrayados por Arbeloa, indicó el medio. El entrenador destacó el hecho de que Thibaut Courtois no tuviera que intervenir con atajadas durante el encuentro, lo que interpreta como señal de solidez y organización de su equipo sobre el terreno de juego. “Un equipo se construye desde la solidez, desde estar juntos, desde el compromiso”, explicó, remarcando que la victoria se produjo por la seriedad y el esfuerzo desplegado, tanto en el choque ante el Valencia como en duelos previos, como el realizado en la Cerámica. Arbeloa aseguró que todos los valores asociados al esfuerzo colectivo, la entrega y el sacrificio fueron puestos de manifiesto nuevamente por sus futbolistas y, bajo esa línea, identificó el camino a seguir para continuar mejorando en el futuro.

El análisis posterior incluyó la reflexión del técnico sobre el nivel de juego, reconociendo, según publicó el medio, que existen aspectos en los que el plantel blanco puede elevar aún más su rendimiento global, tanto en brillantez como en otros detalles relacionados con el funcionamiento colectivo. Arbeloa concluyó que el margen de mejora es amplio y que, a partir de una base sólida, el equipo debe aspirar a nuevos objetivos fortaleciendo esos valores institucionales y deportivos.