Durante su intervención final de campaña, Sanae Takaichi incluyó entre sus prioridades la reanudación de las visitas de ciudadanos japoneses a las tumbas de familiares ubicadas en las islas Kuriles, bajo administración rusa, calificando este asunto como una “cuestión humanitaria”. Según informó el diario 'Sankei Shimbun', la mandataria japonesa anticipó que gestionará este tema directamente con Moscú después de las elecciones legislativas, con el objetivo de avanzar hacia un tratado de paz que aborde el estatus de las islas, en disputa desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

En el cierre de campaña realizado en el parque Futako Tamagawa de Tokio, Takaichi, actual primera ministra de Japón y líder del Partido Liberal Democrático (PLD), expuso ante aproximadamente 10.000 simpatizantes sus propuestas de endurecimiento de la política migratoria, el fortalecimiento económico del país y la búsqueda de una solución diplomática al conflicto con Rusia por las islas Kuriles. De acuerdo con lo publicado por 'Sankei Shimbun', Takaichi detalló que el control de las islas, conocidas en Japón como Territorios del Norte, constituye desde 1945 un foco constante en las relaciones entre Tokio y Moscú, ya que la ocupación soviética al final del conflicto global dejó pendiente la firma de un tratado de paz entre ambos países.

La candidata favorita para los comicios legislativos del domingo prometió durante el acto incrementar la supervisión sobre la población extranjera residente en Japón, con medidas orientadas a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguros, así como la exigencia de aprender el idioma y las costumbres nacionales. Según recogió el medio japonés, Takaichi precisó: “Vamos a investigar a los extranjeros para averiguar si están pagando los impuestos y seguros y les vamos a obligar a aprender japonés y la cultura japonesa”. Negó que tales acciones respondan a una visión xenófoba, argumentando que la finalidad de estas políticas se relaciona con la convivencia pacífica y la percepción de justicia entre la ciudadanía local.

Durante su intervención, la presidenta del PLD defendió la necesidad de obtener una supermayoría parlamentaria para ejecutar un conjunto de reformas destinadas a promover el crecimiento económico y definir lo que denominó la “nueva era japonesa”. Takaichi manifestó que el fortalecimiento de la economía permitiría incrementar la inversión en defensa y elevar la capacidad de respuesta militar del país. Subrayó también que busca que Japón sea “un país en el que la gente pueda tener esperanza”.

La referencia al lema de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump quedó reflejada en la meta final esgrimida por la líder japonesa: transformar nuevamente al archipiélago en un territorio fuerte y próspero. El evento de cierre reunió a un numeroso público, a quienes Takaichi solicitó apoyo electoral inmediato, apelando a la importancia de cada voto para consolidar los avances propuestos. “Casi lloro cuando me dijeron que el PLD seguramente va a conseguir una gran victoria. Es porque hay gente que cree que no tiene por qué votar. Os pido esos valiosos votos”, afirmó la dirigente durante su discurso, presente en las informaciones recopiladas por 'Sankei Shimbun'.

Sobre la disputa territorial con Rusia, la primera ministra reafirmó la posición oficial japonesa al calificar la ocupación de las Kuriles de “ilegal” y recordó la conmemoración anual del Día de los Territorios del Norte el 7 de febrero. También planteó reactivar los viajes de ciudadanos japoneses a las tumbas de ancestros situadas en las islas, visitas que se mantuvieron desde 1964 hasta la suspensión en 2020 con motivo de la invasión rusa de Ucrania. El diario japonés apuntó que la continuidad de este permiso integraría la agenda bilateral tras los comicios.

De acuerdo con las últimas encuestas mencionadas por 'Sankei Shimbun', el PLD de Takaichi cuenta con una intención de voto del 42,3 %. En segundo lugar aparece la Alianza Reformista Centrista, formada por el Komeito y el Partido Democrático Constitucional de Japón (CDP), que alcanzaría un 15,8 % de apoyos. Ambos partidos, señala el medio, se han presentado de manera conjunta en estos comicios, a diferencia de la elección anterior.

En el discurso de clausura, la titular del gobierno hizo énfasis en la importancia de garantizar la tranquilidad social y económica a través de reformas y una gestión rigurosa de la inmigración, un tema recurrente de la campaña según informes de 'Sankei Shimbun'. También subrayó la determinación del Ejecutivo estadounidense en el fortalecimiento nacional, una narrativa que Takaichi trasladó al contexto japonés para legitimar sus iniciativas de desarrollo y seguridad.