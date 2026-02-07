Secuestran a empresario y político mexicano en el estado de Guanajuato

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- Autoridades locales del estado de Guanajuato (centro) informaron este viernes del secuestro de Gerardo Arredondo Hernández, excandidato a la presidencia municipal de Salamanca por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y que actualmente desempeña labores como empresario en “el ramo de la construcción”.

La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, municipio que forma parte de Guanajuato, precisó en una ficha informativa que la privación de la libertad del también arquitecto ocurrió la mañana de este viernes en la zona sur del municipio, donde, tras la denuncia del hecho, se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública federal y del estado.

“La Fiscalía General del Estado ya se encuentra llevando a cabo las investigaciones pertinentes para dar con los responsables y asegurar que se haga justicia en este caso”, detalló el documento.

Las autoridades también hicieron un llamado a la población a colaborar con las dependencias de seguridad en caso de contar con información relevante para el desarrollo de la investigación.

Además, los medios mexicanos apuntaron que el secuestro sucedió por la mañana y que fue encabezado por un grupo de hombres armados en un establecimiento ubicado en la colonia (barrio) Las Fuentes.

Esta noticia ocurre días después de que en Salamanca un ataque armado contra un grupo de personas reunidas en un partido de fútbol dejó a 11 muertos y 12 lesionados.

La violencia del municipio es un síntoma de la violencia en Guanajuato, el estado con más homicidios en México en 2025, con más de 2.500 casos registrados, según datos del Gobierno. EFE