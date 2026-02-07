Persistencia de las lluvias agrava las inundaciones en departamento colombiano de Córdoba

Esneyder Negrete

Montería (Colombia), 7 feb (EFE).- Centenares de familias de Montería, capital del departamento colombiano de Córdoba, fueron sorprendidas este sábado por una nueva emergencia causada por las lluvias que los obligó a abandonar sus casas ubicadas en la margen izquierda del río Sinú, un sector que, según los habitantes, nunca antes se había inundado.

"Yo tengo 22 años de vida y es la primera vez que veo esto. Desde las 4:30 de la mañana empezó a subir el agua y comenzamos a sacar lo que se podía", relató a EFE José David Jiménez, familiar de varios damnificados, quien explicó que la prioridad fue evacuar a las personas más vulnerables.

En este punto de Montería (noroeste) el río Sinú aún no se ha desbordado pero las aguas que anegaron las viviendas provienen de varias represas y ciénagas que hacen parte del sistema hídrico de la zona, las cuales se llenaron por el aumento del caudal y ahora dejan fluir el excedente hacia los barrios aledaños, mientras los residentes temen que, si el cauce principal llega a salirse, termine de cubrir sus casas.

La escena del éxodo se repite varias cuadras más abajo, donde Elías José Sánchez, otro habitante del sector, narró a EFE que desde la noche del viernes se escuchaban ruidos en la zona de las represas y que el aumento del nivel fue repentino.

"Desde las seis o siete (de la noche del viernes) se oía la bulla (ruido) que estaba rompiendo por allá. Nadie pensaba que se iba a venir así. A las nueve ya estaba el agua metiéndose acá al barrio El Dorado y a las diez venía con más fuerza", contó.

Según Sánchez, esta madrugada el agua terminó de llenar las calles y alcanzó su vivienda.

Ante la tragedia el hombre rompió en llanto al describir las pérdidas: "Se perdió todo, pero ahí está el agua. No vemos ayudas por ninguna parte. Si uno no tiene plata, no sale. ¿Qué más se va a hacer?", expresó entre lágrimas.

Según las cifras más recientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la emergencia por las lluvias en Córdoba, un departamento netamente agrícola y ganadero, deja cerca de 43.000 familias damnificadas en áreas inundadas que ya superan las 35.000 hectáreas, un balance que se actualiza a medida que aumentan los daños.

La alcaldía de Montería, ciudad de unos 550.000 habitantes, habilitó 20 escuelas como albergues con el fin de "acompañar y atender a las familias que lo necesiten", pero con la prolongación de las lluvias estos refugios parecen ser insuficientes.

"El río Sinú atraviesa una onda de creciente que no depende solo de la lluvia en Montería. Es agua que viene bajando por la cuenca, sumada al rebose del embalse de (la hidroeléctrica de) Urrá, y por eso los niveles seguirán altos durante varios días, incluso si deja de llover", alertó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen.

Según el funcionario, es probable que las inundaciones alcancen su pico los próximos lunes y martes, pero "el mayor riesgo" no es solo las aguas que están por llegar sino "la persistencia del nivel alto, que mantiene presión sobre barrios ribereños, rondas y zonas bajas", por lo que instó "a las familias asentadas en la orilla del Sinú" a evacuar sus casas por prevención.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el viernes que decretará la emergencia económica, social y ambiental para atender la crisis en esta región donde, según dijo, las inundaciones han causado 14 muertos.

Las lluvias han sido calificadas por las autoridades como inusuales para esta época del año, fenómeno que se ha visto agravado por la influencia de un frente frío en el Caribe y por los vertimientos de agua desde la represa de Urrá al río Sinú. EFE

(foto)(video)