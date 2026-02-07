Muere un bombero en medio del temporal que sacude Portugal

Un bombero de la corporación de Campo Maior, en el distrito de Portalegre, cerca de la frontera con la provincia extremeña de Cáceres, ha muerto este sábado durante una operación de patrulla, reconocimiento y vigilancia.

"Nuestras más sentidas condolencias a la familias, amigos y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campo Maior y a todos los bomberos y agentes de protección civil que participan en las operaciones de protección y socorro en estas condiciones meteorológicas adversas que afectan al Portugal continental", ha informado la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) en un escueto comunicado.

"En este momento de dolor y consternación, la ANEPC quere expresar su profunda gratitud a todos los hombres y mujeres que con valor y sentido del deber ponen su vida en peligro para proteger la vida y los bienes de sus conciudadanos", ha añadido.

El incidente ocurrió "en torno a las 13.30" en la Carretera Nacional 373 a su paso por el río Caia, según ha informado una fuente de la ANEPC citada por el periódico luso 'Diário de Notícias'. El bombero tenía 46 años de edad y era además militar, según fuentes de la agencia de noticias Lusa.

Una persona ha fallecido a causa de la borrasca 'Leonardo' esta semana y la anterior otras cinco perecieron al paso de la tormenta 'Kristin' en Portugal.

El primer ministro del país, Luís Montenegro, ha pedido ánimo a la población ante esta sucesión de borrascas que azotan a Portugal y la vecina España.