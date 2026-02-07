La oposición venezolana denuncia "omisiones graves" en la amnistía propuesta por Delcy Rodríguez

La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha alertado que el proyecto de amnistía presentado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, contiene "omisiones graves" y ha denunciado que "una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera", exigiendo nuevamente la liberación "inmediata" de todos los presos políticos.

"El texto presentado excluye amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga el marco legal represivo vigente, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas", ha denunciado PUD en un comunicado en el que ha subrayado además que "la amnistía no es automática" y que "excluye deliberadamente momentos políticos de significación histórica" ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.

En la misma línea, la plataforma opositora ha criticado que --conforme a lo establecido-- la aplicación de la amnistía quedaría en manos de los mismos órganos e instituciones "que han sido instrumentos de la persecución política", situación que ha tildado de "particularmente preocupante".

"No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento", ha apostillado antes de insistir en que la liberación "sin más dilaciones" de todos los presos políticos y de subrayar que "cualquier iniciativa de amnistía debe contribuir al restablecimiento pleno del orden constitucional, a la restitución efectiva de derechos y a la generación de confianza democrática".

Así las cosas, la Plataforma Unitaria ha recuperado el listado de reclamas presentado el pasado 30 de enero, condiciones sin las cuales --han asegurado-- "no será posible avanzar hacia una transición genuina ni hacia una solución política real para el país".

Este listado incluye, además de la libertad plena e incondicional para todos los presos políticos, el regreso de los exiliados, la anulación de inhabilitaciones por razones políticas, el fin de la persecución política, el desmantelamiento del "aparato represivo del régimen" y la "plena restitución" de la libertad de expresión, los partidos políticos que han sido "despojados" y la Constitución.

Estas reivindicaciones llegan después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobase este jueves por unanimidad y en primera lectura una esperada ley de amnistía para los presos políticos que permita dar pasos "decisivos" hacia la paz en el país latinoamericano tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

"El proyecto de ley afortunadamente no es listado de nombres, porque esos listados de nombres siempre son excluyentes; son más todos los elementos que pueden ser sujetos a esta ley desde 1999 hasta 2026", explicó el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, tras la votación.

La ONG Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, catalogó de "positivo" el inicio del debate sobre la ley de amnistía, si bien instó a las autoridades venezolanas a hacer público "de inmediato" el texto íntegro.

"En buen cristiano: Sin el respaldo y sin los aportes de la sociedad civil, la amnistía tendrá las patas muy cortas", argumentó tras conocer la noticia Gonzalo Himiob, fundador de la ONG, señalando que solo se había hecho pública la exposición de motivos de la legislación, que tendrá que ser aprobada en segunda lectura.

La presidenta encargada de Venezuela anunció esta medida y propuso también el cierre de las instalaciones de El Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), para su reconversión un espacio cultural y deportivo.

No obstante, organizaciones de Derechos Humanos han recordado que en el país todavía existen numerosas leyes que restringen las actividades de ONG y que la ley de amnistía no cubre los delitos cometidos durante el mandato de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.