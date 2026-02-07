La mayoría de las regiones ucranianas sufren cortes de electricidad tras ataque ruso

Berlín, 7 feb (EFE).- La empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, informó de que como consecuencia del ataque ruso de la noche del viernes a este sábado, que tuvo como principal objetivo la infraestructura energética ucraniana, en la mayoría de las regiones del país se han aplicado cortes de electricidad.

"Como resultado de los daños causados por el enemigo, en la mayoría de las regiones se han aplicado cortes (de electricidad) de emergencia", señaló Ukrenergo en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'Facebook'.

"Los cortes de emergencia se cancelarán después de la estabilización de la situación en el sistema energético", agregó el mensaje de la empresa, que calificó de "masivo" el ataque ruso.

Previamente, el ministro de Energía, Denís Shmigal, denunció el ataque e indicó que "los trabajadores están listos para comenzar las reparaciones tan pronto como la situación lo permita".

Según el titular de Energía ucraniano, el ataque ruso tuvo como objetivo dos subestaciones y líneas que son "la base de la red eléctrica de Ucrania", además de dos instalaciones dedicadas a la generación eléctrica, una en Dobrótvir y otra en Burshtín, ambas en el oeste ucraniano.

Según precisó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Rusia empleó en el ataque más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos".

Zelenski reconoció "daños" en varias regiones ucranianas, como en Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia, en Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, Leópolis, que también linda con el territorio polaco, y Rivne, colindante con Bielorrusia. EFE