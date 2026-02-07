Agencias

La mayoría de las regiones ucranianas sufren cortes de electricidad tras ataque ruso

Guardar

Berlín, 7 feb (EFE).- La empresa energética nacional de Ucrania, Ukrenergo, informó de que como consecuencia del ataque ruso de la noche del viernes a este sábado, que tuvo como principal objetivo la infraestructura energética ucraniana, en la mayoría de las regiones del país se han aplicado cortes de electricidad.

"Como resultado de los daños causados por el enemigo, en la mayoría de las regiones se han aplicado cortes (de electricidad) de emergencia", señaló Ukrenergo en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'Facebook'.

"Los cortes de emergencia se cancelarán después de la estabilización de la situación en el sistema energético", agregó el mensaje de la empresa, que calificó de "masivo" el ataque ruso.

Previamente, el ministro de Energía, Denís Shmigal, denunció el ataque e indicó que "los trabajadores están listos para comenzar las reparaciones tan pronto como la situación lo permita".

Según el titular de Energía ucraniano, el ataque ruso tuvo como objetivo dos subestaciones y líneas que son "la base de la red eléctrica de Ucrania", además de dos instalaciones dedicadas a la generación eléctrica, una en Dobrótvir y otra en Burshtín, ambas en el oeste ucraniano.

Según precisó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Rusia empleó en el ataque más de 400 drones y unos 40 misiles de varios tipos".

Zelenski reconoció "daños" en varias regiones ucranianas, como en Volonia, en el noroeste y fronteriza con Polonia, en Ivano-Frankovsk, también en el oeste y donde está la frontera con Rumanía, Leópolis, que también linda con el territorio polaco, y Rivne, colindante con Bielorrusia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Así es la Vista Inmersiva de Google Maps, la función que permite explorar ciudades con inteligencia artificial

Así es la Vista Inmersiva

EE.UU. deporta a palestinos arrestados por el ICE a Cisjordania, según una investigación

Infobae

Renfe mantiene por tercer día la suspensión de trenes con origen o destino Vigo, mientras la venta sigue bloqueada

Renfe mantiene por tercer día

Un problema técnico provoca colas en controles fronterizos en el aeropuerto Bruselas

Infobae

Los Cowboys, uno de los equipos escogidos para el juego de la NFL en Río de Janeiro en 2026

Los Cowboys, uno de los