Jóvenes celebran el 'Carnaval sin alcohol" que impulsa danzas y gastronomía de Bolivia

La Paz, 7 feb (EFE).- Cientos de jóvenes celebraron este sábado el "Carnaval sin alcohol", una actividad que impulsa las danzas folclóricas y la gastronomía de Bolivia en estas fechas carnavaleras en las que participan las familias sin el consumo de bebidas alcohólicas.

El evento, organizado por la Alcaldía de La Paz, se realizó en una de las plazas más extensas de la ciudad donde cientos de jóvenes mostraron diferentes coreografías de danzas bolivianas como los ch'utas, la kullawada, la saya, la morenada y la diablada.

El secretario municipal de Culturas, Américo Gemio, dijo a EFE que esta actividad "es una de las expresiones del Carnaval" de La Paz pero que incluye danzas de todas las regiones porque "es una expresión cultural para mostrarle al mundo que estas danzas son bolivianas".

"Lo hacemos con los jóvenes porque a lo largo de su vida ellos van a ser los defensores de las danzas y lo más importante, es posible bailar sin el consumo de alcohol", destacó Gemio.

Cientos de jóvenes se apostaron en la plaza Villarroel de La Paz, caracterizados con indumentaria de Carnaval con colores naranja y blanco, y demostraron durante unas dos horas su talento para las danzas folclóricas.

Asimismo, la banda municipal Eduardo Caba acompañaba a los danzarines con los diferentes acordes musicales.

Grupos de amigos y familias llegaron hasta el lugar para apreciar las danzas y ser parte de la celebración 'Carnaval sin alcohol" que promueve la diversión en el carnaval sin el consumo de bebidas alcohólicas.

"Es una alegría ver a jóvenes que bailan nuestras danzas y que se promueva el carnaval sin alcohol", dijo una mujer que observaba el evento junto a sus dos hijos.

Una de las invitadas de honor fue la reina de Antaño 2025, María Antonieta Toro, que también acompañó a los jóvenes desde el palco.

"Se tiene que promover más en la juventud nuestras danzas porque divertirse sanamente es lo mejor, mejor sin alcohol", dijo a EFE Toro.

El juego con espuma entre todos los participantes fue el epílogo de la celebración, a la cual se sumaron las familias durante varios minutos.

El secretario municipal de Culturas resaltó que esta actividad se realiza cada año para reivindicar las danzas bolivianas y demostrar que los ciudadanos se pueden divertir en el Carnaval sin consumir alcohol.

A la celebración de danzas se sumó el 'Festival del puchero', una feria gastronómica que tuvo como plato estrella el "puchero", que se elabora con carne de cordero, arroz, papa y chuño (papa deshidratada) con ají amarillo y frutas como pera y durazno que le añaden el dulzor al plato típico del carnaval paceño.

La Paz comenzó los festejos carnavaleros hace tres semanas con el 'desentierro" del Pepino, un personaje tradicional que fusiona al arlequín europeo con rasgos andinos propios de Bolivia, y seguirán las celebraciones con diferentes desfiles de disfraces de niños y adultos, a los que se sumará la siguiente semana el Jisk'a Anata (fiesta pequeña en aimara), un desfile de danzas folclóricas. EFE

(foto) (video)