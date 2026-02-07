Fallece Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid

La trayectoria de Manolín Bueno en el Cádiz permanece como uno de los momentos más significativos en la historia del club, tras haber contribuido de manera decisiva al primer ascenso a la Primera División en 1976, ya desde su faceta como miembro del equipo técnico. La figura de Bueno, nacido en Sevilla, también quedó asociada indeleblemente al Real Madrid, entidad que reportó este sábado su fallecimiento a los 86 años, tal como publicó el medio.

De acuerdo con la información emitida por el Real Madrid y citada por diversos medios, Bueno fue reconocido no solo por su paso como jugador, sino también por los logros acumulados durante una prolongada estadía en la institución blanca. “El Real Madrid C.F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid”, señaló el club a través de un comunicado reproducido por la prensa.

El medio también consignó el impacto que tuvo la noticia en Cádiz. Allí, el club expresó su pesar por la muerte de uno de sus más recordados exjugadores y técnicos. Manolín Bueno inició su carrera profesional en el Cádiz con tan solo dieciocho años y fue uno de los futbolistas más jóvenes en vestirse de corto con el primer equipo. Desde el conjunto gaditano, el habilidoso extremo se trasladó a la capital para fichar por el Real Madrid.

La prolongada carrera de Manolín Bueno en la entidad merengue se extendió desde 1959 hasta 1971, relató el medio. Durante esas doce temporadas, el sevillano compartió vestuario con Paco Gento, una leyenda que dominó la titularidad en la banda izquierda y limitó la proyección de Bueno en el once titular, aunque su palmarés personal alcanzó cifras récord. De acuerdo con la información publicada, Bueno sumó dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental, ocho títulos de Liga y dos Copas de España, elementos que lo convirtieron en un integrante clave de una de las etapas más exitosas del club blanco.

Tras culminar su etapa como futbolista profesional, Manolín Bueno regresó a Cádiz para formar parte del cuerpo técnico en 1976. Allí integró el equipo dirigido por Enrique Mateos y fue parte del staff que logró el primer ascenso de la entidad gaditana a la máxima categoría del fútbol español, detalló el medio. La gesta permanece en la memoria colectiva de la afición de Cádiz, que reconoce a Bueno por su aporte dentro y fuera del campo, tanto en su etapa de jugador como en su colaboración tras colgar las botas.

El legado de Manolín Bueno se percibe, según diversas publicaciones, en las trayectorias paralelas que vivió entre dos entidades históricas del fútbol nacional: el Real Madrid y el Cádiz. Con apenas una temporada en el primer equipo gaditano, la carrera de Bueno tomó impulso desde joven, lo que favoreció su desembarco en la institución madrileña. A pesar de la competencia interna con figuras establecidas, el balance estadístico y la acumulación de trofeos permitieron que su figura quedara asociada a los grandes ciclos ganadores del club.

Ambos clubes, Real Madrid y Cádiz, manifestaron públicamente su pesar y expresaron mensajes de condolencias a familiares y allegados tras la noticia de su deceso, reportó el mismo medio. La doble dimensión de jugador y técnico acompañó el recuerdo de Manolín Bueno tanto en los seguidores blancos como en la afición gaditana, sellando así la memoria de una etapa relevante para el fútbol español representada en su figura.