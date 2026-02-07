Expira el mandato del Consejo Presidencial de Transición en Haití a las puertas de un posible vacío político

El Consejo Presidencial de Transión (CPT), el organismo concebido para intentar estabilizar un país marcado desde hace décadas por las catástrofes naturales, la pobreza y la violencia tanto política como de las bandas criminales, cumple este sábado su mandato y sin una estructura clara que lo reemplace más allá de la figura del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, que por lo menos parece contar con el respaldo de EEUU.

A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

El caso es que el CPT ha fracasado en todas las tareas que tenía encomendadas desde su creación en abril de 2024: ni ha pacificado el país ni ha conseguido concretar un calendario electoral más allá de una vaga hoja de ruta para renovar autoridades en el segundo semestre de 2026. EEUU ha revocado los visados a cinco de estos consejeros por permitir, lamentó en enero el Departamento de Estado, "que las bandas haitianas, algunas de las cuales están designadas como organizaciones terroristas extranjeras, continúen desestabilizando Haití".

"Apoyamos el liderazgo del primer ministro Fils-Aimé en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre", aseguró esta semana Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe y en medio de la llegada de tres barcos de guerra -- el 'USS Stockdale', el 'USCGC Stone' y el 'USCGC Diligence' -- a la bahía de Puerto Príncipe para "reflejar el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití".

La ceremonia que tendrá lugar en la residencia presidencial de Ville d'Accueil, tendrá lugar entre enormes medidas de seguridad. Las bandas armadas, cabe recordar, controlan hasta el 90% del área metropolitana de Puerto Príncipe y partes de la región de Artibonite, así que los carros de combate blindados flanquearán al presidente y coordinador del CPT, Laurent St-Cyr, mientras entrega las riendas al primer ministro Fils-Aimè.

La mayoría de las facciones políticas en Haití coinciden en que la siguiente fase de la transición debería estar liderada por un ejecutivo dual, con un primer ministro y un presidente. Pero más allá de eso, la unidad ha resultado difícil de alcanzar, según explica al 'Miami Herald' el exdiputado y antiguo coordinador político Antoine Rodon Bien-Aimé.

"Hay muchísimas propuestas, y ninguna puede unirse para formar una sola. El problema somos nosotros, los haitianos. Cada vez que la comunidad internacional quiere ayudarnos, acabamos tirando cada uno por nuestro lado", ha lamentado.

El jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (la BINUH), ha manifestado que el país se encuentra en una "fase crítica" y "ya no tiene tiempo que perder en luchas internas prolongadas": la tasa de homicidios en 2025 ha aumentado casi un 20 por ciento en comparación con 2024. Durante el cuarto trimestre de del año pasado murieron por la violencia en el país al menos 1.523 personas. En todo 2025, estas cifras elevan el número de muertos a más de 5.915 y el de heridos a 2.708.