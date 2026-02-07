El periodista Daniel Arasa publica un ensayo crítico con lo 'woke' y plantea diálogo social

El periodista Daniel Arasa acaba de publicar 'Woke, cristianismo y sentido común' (Ideas y Libros Ediciones), un ensayo crítico con lo 'woke' y ante el cual plantea diálogo, alegando que él se siente enemigo de este pensamiento pero no de sus defensores.

"No se trata de situarse en el término medio, en el que no siempre está la verdad, sino de tener pasión por alcanzar puntos de encuentro", afirma en un comunicado de la editorial.

Según el autor, hay que "volver al sentido común", con un equilibrio entre emoción y razón, sensibilidad y análisis.

EE.UU. Y EUROPA

Considera textualmente que lo 'woke' ha pasado de despertar al débil a controlar a todos, y lo define como "la degeneración por hipertrofia de la lucha por las minorías y su imposición al resto".

Está convencido de que está en retroceso, por hartazgo de muchos sectores de la sociedad, pero ve ese retroceso en EE.UU. y no en Europa, donde "seguirá a lo largo de mucho tiempo, porque se le impulsa y financia desde las administraciones públicas".

LA POLÍTICA

Arasa cree que este pensamiento ha conseguido algo inédito históricamente: "Convertir al liberalismo económico y la izquierda marxista en aliados objetivos en temas antropológicos clave".

El libro expone visiones de derechas e izquierdas sobre lo 'woke' y la influencia de algunos cambios políticos, sobre todo la llegada al poder de Donald Trump (EE.UU.) y otros dirigentes 'anti woke' como Giorgia Meloni (Italia) y Javier Milei (Argentina), dice.

LA RELIGIÓN

También detalla "cuán divergentes o antagónicas son las visiones de lo 'woke' y del cristianismo, sea católico o protestante", sobre la verdad, la dignidad humana, la libertad, el bien común, la moral y el sentido de la vida, afirma.

Además, opina que "la batalla de fondo es espiritual entre el cristianismo y lo 'woke', dado que, a la postre, han convertido a éste en una religión".