Al menos doce muertos por el impacto de la tormenta tropical 'Basyang' en Filipinas

Al menos doce personas han muerto debido al paso de la tormenta tropical 'Basyang' por Filipinas, según ha informado el Consejo Nacional de Reducción y Gestión y de Daños de Filipinas.

Cuatro de los fallecidos han muerto tras un deslizamiento de tierra en la ciudad de Cagayán de Oro, dos de ellos menores de edad. Otras cuatro personas han muerto en Mindanao, tres de ellas en la ciudad de Iligan, según ha informado el alcalde de la ciudad, Frederick Siao.

Por otra parte, hay dos personas fallecidas ahogadas en Surigao del Suro y otra más en Agusan del Norte, también por ahogamiento, según las autoridades filipinas.

En total hay 232.550 personas afectadas por la tormenta tropical de 517 barangays o distritos de las provincias de Visayas Occidentales, Visayas Centrales, Caraga e Isla de Negros. Casi 54.000 han sido acogidos en 480 centros de evacuación habilitados.

La Administración de Servicios Atmosférico, Geofísicos y Astronómicos (PAGASA, por sus siglas en inglés) ha informado de que las precipitaciones han alcanzado cifras récord en el norte de la isla de Mindanao. "En cualquier año existe un 1% de probabilidad de que se produzca una lluvia así o peor", ha indicado la PAGASA.