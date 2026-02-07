Al menos cinco muertos por una explosión en una empresa de biotecnología en el norte de China

Al menos cinco personas han muerto este sábado el norte de China a consecuencia de una explosión ocurrida en una fábrica en la provincia de Shanxi, según confirmaron las autoridades locales.

La explosión ha ocurrido esta madrugada del sábado en la empresa biotecnológica Jiapeng, en el condado de Shanyin.

A las 10.38, hora local, los rescatistas habían localizado a cinco trabajadores atrapados, todos ellos sin signos vitales, según las autoridades del condado a la agencia de noticias oficial china, Xinhua.

Se está llevando a cabo una investigación para determinar la causa de la explosión.