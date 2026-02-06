Vale se enfrenta a congelación de activos de 324 millones de euros por los desbordamientos en Minas Gerais

La minera brasileña Vale se enfrenta a una congelación de activos por parte de tres organismos públicos distintos que asciende a 2.046 millones de reales (324 millones de euros) como consecuencia de los desbordamientos de sedimentos registrados en sus unidades operativas de Fábrica y Viga, en Ouro Preto y Congonhas (Minas Gerais, en Brasil).

Según ha desvelado la compañía en un comunicado, la Fiscalía Federal de Brasil solicitó la congelación de activos por valor de 200 millones de reales (31 millones de euros) por el desbordamiento en la unidad de Viga.

Al mismo tiempo, el estado brasileño de Minas Gerais, en relación al mismo incidente, solicitó una congelación de activos por 1.000 millones de reales (158 millones de euros).

El tercer procedimiento legal está liderado en conjunto entre el estado de Minas Gerais y la Fiscalía del Estado del territorio por el desbordamiento en la unidad de Fábrica, por el que han solicitado una congelación de activos valorada en 846 millones de reales (134 millones de euros).

La empresa aclara que dichos desbordamientos, ocurridos a finales de enero de este año, "no están relacionados" con ninguna de sus presas en la región y estas infraestructuras se mantienen en condiciones "seguras" y bajo supervisión continua.

En paralelo, Vale "sigue cooperando con las autoridades" y presentará sus declaraciones formales "dentro de los plazos legales aplicables".

Además, la minera ha explicado que ha iniciado las actividades de eliminación de sedimentos y está avanzando en el desarrollo del Plan de Recuperación de Áreas Degradadas (PRAD), de acuerdo con los compromisos adquiridos con las autoridades. "La prioridad de Vale sigue siendo la protección de las personas, las comunidades y el medioambiente", apuntó.