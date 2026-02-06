Petrobras y TotalEnergies adquieren un bloque 'offshore' en Namibia para explotar petróleo y gas

La petrolera brasileña Petrobras y TotalEnergies han adquirido una participación, cada una de ellas, del 42,5% a Eight Offshore Investment Holdings y Maravilla Oil & Gas en el bloque 2613, situado en la costa de Namibia, para explotar petróleo y gas, según informó la compañía en un comunicado.

Una vez finalice la transacción, Eight conservará el 5% del bloque, mientras que Maravilla pondrá fin a su participación en el activo. Así, el consorcio del bloque 2613 estará compuesto por Petrobras (42,5%), TotalEnergies (42,5%), que también ejercerá de operador del mismo, Eight (5%) y Namcor Exploration and Production (PTY), una empresa estatal propiedad del Gobierno de Namibia (10%).

El bloque está situado en la cuenca de Lüderitz y abarca una superficie de unos 11.000 kilómetros frente a las costas de Namibia.

Esta adquisición supone el regreso de Petrobras a Namibia y se incluye en la estrategia a largo plazo de la empresa de diversificar su cartera y reponer las reservas de petróleo y gas a través de la exploración de nuevas fronteras y fortalecer alianzas estratégicas.

La transacción "siguió todos los procedimientos de gobierno corporativo de la empresa" y se ajusta al Plan de Negocio 2026-2030, según ha explicado Petrobras.

Esta operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones previas, incluidas las aprobaciones gubernamentales y reglamentarias aplicables, en particular las del ministerio de Industria, Minas y Energía de Namibia.