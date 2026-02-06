Agencias

Petrobras y TotalEnergies adquieren un bloque 'offshore' en Namibia para explotar petróleo y gas

Guardar

La petrolera brasileña Petrobras y TotalEnergies han adquirido una participación, cada una de ellas, del 42,5% a Eight Offshore Investment Holdings y Maravilla Oil & Gas en el bloque 2613, situado en la costa de Namibia, para explotar petróleo y gas, según informó la compañía en un comunicado.

Una vez finalice la transacción, Eight conservará el 5% del bloque, mientras que Maravilla pondrá fin a su participación en el activo. Así, el consorcio del bloque 2613 estará compuesto por Petrobras (42,5%), TotalEnergies (42,5%), que también ejercerá de operador del mismo, Eight (5%) y Namcor Exploration and Production (PTY), una empresa estatal propiedad del Gobierno de Namibia (10%).

El bloque está situado en la cuenca de Lüderitz y abarca una superficie de unos 11.000 kilómetros frente a las costas de Namibia.

Esta adquisición supone el regreso de Petrobras a Namibia y se incluye en la estrategia a largo plazo de la empresa de diversificar su cartera y reponer las reservas de petróleo y gas a través de la exploración de nuevas fronteras y fortalecer alianzas estratégicas.

La transacción "siguió todos los procedimientos de gobierno corporativo de la empresa" y se ajusta al Plan de Negocio 2026-2030, según ha explicado Petrobras.

Esta operación está sujeta al cumplimiento de las condiciones previas, incluidas las aprobaciones gubernamentales y reglamentarias aplicables, en particular las del ministerio de Industria, Minas y Energía de Namibia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 06 feb (11.00 GMT)

Infobae

La costa de la capital neozelandesa se llena de aguas residuales tras fallar depuradora

Infobae

¿Qué es el Gran Reemplazo? La teoría avivada tras la regulación de migrantes en España

Infobae

Ayuso (Hefame): "Casi 200 acciones consolidan a la Fundación y muestran que creemos en una Farmacia con vocación social"

Ayuso (Hefame): "Casi 200 acciones

Milagros Tolón expresa su apoyo a la delegación española en Milán: "Sois un orgullo para nuestro país"

Milagros Tolón expresa su apoyo