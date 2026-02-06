Pérdida de conciencia y rigidez corporal seguida de sacudidas, entre los signos habituales de una crisis epiléptica

Las crisis epilépticas pueden dar lugar a un periodo posterior caracterizado por desorientación, fatiga y dolor muscular, conocido como fase postcrítica, en la que la recuperación puede extenderse de unos minutos hasta varias horas. Estos efectos requieren especial atención en personas mayores, ya que la directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, explicó que quienes superan los 65 años presentan mayor riesgo de lesiones durante estos episodios, sobre todo si además existe fragilidad física u otras enfermedades asociadas. Según consignó el medio Europa Press, en esta franja de edad la epilepsia puede también presentarse como un síntoma temprano de la enfermedad de Alzheimer, lo que subraya la importancia de vigilar los cambios tras las crisis, como la desorientación prolongada y las caídas.

De acuerdo con Europa Press, cerca de 500.000 personas conviven en España con epilepsia, una enfermedad neurológica crónica. Cada año se suman aproximadamente 20.000 nuevos diagnósticos, especialmente entre niños y adultos mayores de 65 años, cifras aportadas por la Sociedad Española de Neurología. La conmemoración del Día Internacional de la Epilepsia, que tendrá lugar el próximo lunes 9 de febrero, pone de relieve la magnitud de esta condición en el país y resalta la necesidad de información adecuada para la población.

El jefe de servicio de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, detalló al medio que la epilepsia no se manifiesta solo a través de convulsiones, aunque este es el signo más conocido. En las crisis epilépticas tónico-clónicas, los síntomas principales incluyen la pérdida brusca de la conciencia, rigidez corporal seguida de movimientos sacudidos, emisión de sonidos involuntarios, aumento de salivación y mordedura de lengua. No obstante, existen otras formas de crisis menos evidentes que pueden confundirse fácilmente con síncope, desmayos u otros trastornos neurológicos. Entre estas manifestaciones, Aledo mencionó episodios de desconexión breve, sensación de ‘déjà-vu’, mirada fija, confusión repentina o la realización automática de movimientos. Estas situaciones pueden pasar inadvertidas o ser interpretadas como comportamientos anómalos, lo que complica la intervención oportuna y adecuada.

Europa Press señaló que una de cada 10 personas sufrirá al menos una crisis epiléptica a lo largo de su vida, lo que acentúa la importancia de conocer las diferentes manifestaciones y cómo responder ante ellas. El estigma y el miedo asociados a la epilepsia persisten, por lo que la información y la educación sanitaria ocupan un rol central para reducir estos prejuicios. El jefe de servicio, Ángel Aledo, remarcó que la preparación ante una crisis no solo protege al afectado, sino que contribuye a la tranquilidad de su entorno cercano.

El abordaje ante una crisis epiléptica requiere seguir una serie de pasos específicos, según las pautas recomendadas por los especialistas de Sanitas y apuntadas por Europa Press. En primer lugar, debe retirarse cualquier objeto próximo que pueda resultar peligroso, procurando ubicar al afectado en el suelo o una superficie estable y segura. Se recomienda colocar una prenda doblada bajo la cabeza para evitar lesiones. Los expertos insisten en que no se introduzcan objetos ni dedos en la boca, ya que esto no previene la asfixia y puede provocar daño.

Una vez ceden la rigidez o las convulsiones, es fundamental colocar a la persona de lado, en la denominada posición lateral de seguridad, para facilitar la respiración y reducir el riesgo de aspiración de líquidos como la saliva o el vómito. Europa Press puntualizó que registrar la duración exacta de la crisis resulta útil para el personal sanitario, principalmente si los episodios se extienden más de dos minutos o si se suceden varias crisis sin recuperación completa entre ellas.

El criterio para llamar a emergencias incluye situaciones en que la crisis constituye el primer episodio experimentado por la persona, se prolonga más de dos minutos, se producen varias crisis consecutivas sin que la persona recupere la conciencia entre ellas o si se producen heridas durante el episodio, informó Europa Press. Estas recomendaciones permiten actuar con mayor rapidez y eficacia, minimizando los riesgos asociados tanto a la crisis como a sus posteriores efectos.

Las cifras y el perfil epidemiológico descritos por la Sociedad Española de Neurología y recogidos en el reporte muestran una incidencia anual especialmente concentrada en las etapas de la infancia y la vejez, reflejando una vulnerabilidad particular en estos grupos. Según remarcaron los especialistas citados por Europa Press, la epilepsia puede estar acompañada de otras condiciones que agravan la situación, como enfermedades crónicas o deterioro físico, aspecto especialmente relevante en personas mayores.

El periodo posterior a la crisis epiléptica cobra especial relevancia en ancianos, según expuso Miriam Piqueras para Europa Press. Los síntomas posteriores suelen incluir cansancio extremo, confusión, desorientación y dolores musculares, y estos efectos podrían prolongarse más tiempo en adultos mayores. El cuidado postcrítico requiere vigilancia de signos de deterioro, atención a caídas y supervisión para garantizar que el paciente recupere su estado previo.

Dominar las pautas de actuación sugeridas podría implicar una diferencia significativa en el pronóstico y el bienestar del paciente, detalló el medio español. Los protocolos actuales enfatizan la importancia de la sensibilidad y el conocimiento de parte de quienes rodean a las personas con epilepsia, para mejorar los niveles de atención y reducir los riesgos asociados.

Especialistas como Ángel Aledo remarcaron la importancia de la educación social para desterrar el miedo y las ideas erróneas que todavía rodean a esta enfermedad. Según el relato de Europa Press, el conocimiento sobre el manejo de las crisis epilépticas no solo permite prestar ayuda rápida y segura, sino también enfrentar el estigma que persiste en torno a esta condición.