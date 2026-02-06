Netanyahu niega que Epstein trabajara como agente de Israel

Benjamin Netanyahu se refirió públicamente a la estrecha relación entre Ehud Barak y Jeffrey Epstein, cuestionada por la aparición de múltiples menciones en documentos desclasificados, para rechazar cualquier vínculo formal entre Epstein e instituciones israelíes. El jefe del Gobierno israelí negó de manera tajante que Epstein hubiera actuado como agente del país, en respuesta a las interpretaciones generadas tras las filtraciones, las cuales reavivaron tensiones políticas en el liderazgo de Israel. Según publicó el medio original, Netanyahu aclaró esta posición después de que la figura de Barak, ex primer ministro y rival político, se viera involucrada persistentemente en estos documentos relacionados con el empresario fallecido.

De acuerdo con lo consignado en la información difundida, Netanyahu declaró en redes sociales: “La relación inusualmente próxima entre Jeffrey Epstein y Ehud Barak no deja entrever que Epstein trabajara para Israel. Demuestra lo contrario”. El actual mandatario relacionó este asunto con la rivalidad política existente desde hace años entre ambos, y afirmó que Barak lleva “atascado desde hace dos décadas en su derrota electoral” frente a Ariel Sharon, referente del partido Likud y antecesor de Netanyahu en la jefatura partidaria. El líder israelí sostuvo que desde aquel revés, Barak ha intentado “de manera obsesiva derrumbar a la democracia israelí con su trabajo con la izquierda radical antisionista”, evidenciado por su participación en múltiples intentos de derrocar a gobiernos electos.

El medio detalló que Netanyahu acusó a Barak de orquestar y promover protestas masivas, incitar a la inestabilidad dentro del país y alimentar lo que calificó como narrativas falsas en los medios de comunicación. Añadió que esa “fijación personal” llevó al ex primer ministro laborista a involucrarse en actividades públicas y privadas cuyo objetivo fue, según sus palabras, minar la autoridad del Gobierno.

Por otro lado, según informó la misma fuente, los documentos y correos electrónicos filtrados que salieron a la luz sugieren que Epstein actuó como asesor financiero de confianza, solucionador de problemas, conserje e incluso amigo de Barak. La relación se habría prolongado incluso después de que Epstein fuera condenado por delitos sexuales tras un polémico acuerdo de culpabilidad alcanzado en 2008. El registro de comunicaciones expuesto indicaría que el vínculo profesional y personal mantenido por ambos persistió a lo largo de los años, pese a la condición de delincuente sexual del empresario estadounidense.

Tal como detalló la fuente, la aparición constante de Barak en documentos asociados a Epstein ha provocado debates intensos en el ámbito político israelí, en el contexto de las disputas entre sectores conservadores y quienes lideran las protestas de oposición. Las referencias a la labor de Epstein para Barak abarcan asistencia financiera y gestión de asuntos personales, según las filtraciones citadas, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de un nexo formal entre Epstein e instituciones oficiales de Israel.

El análisis de estos documentos ha avivado la controversia sobre el impacto de la relación entre los antiguos socios, alimentando los reproches cruzados entre las figuras políticas implicadas. De acuerdo con las declaraciones difundidas por el medio, Netanyahu utilizó la situación como argumento para reforzar sus críticas contra la oposición, en particular contra Barak, a quien responsabiliza de intentos organizados para desestabilizar el actual Gobierno israelí.