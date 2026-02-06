Moreno espera que la visita de Sánchez a Andalucía sirva que "tome conciencia" y active "planes de ayuda"

Entre las consecuencias del temporal que afecta a Andalucía, se encuentran cosechas completamente perdidas y sectores productivos gravemente afectados, lo que ha incrementado la urgencia de una intervención estatal. Las autoridades locales han puesto especial énfasis en la situación de la provincia de Cádiz, que se ha visto particularmente impactada tanto en su infraestructura como en viviendas particulares. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reiteró la importancia de respuestas rápidas y efectivas del Gobierno central para afrontar la magnitud de los daños, según informó Europa Press.

Juanma Moreno confirmó haber recibido una llamada del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la que se le informó de que el mandatario nacional se desplazaría durante la mañana del viernes al municipio gaditano de San Roque, con el objetivo de conocer de primera mano los efectos del temporal en la región. De acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press en Cadena Cope, Moreno señaló que, aunque él no acompañaría a Sánchez por encontrarse en otro municipio gravemente afectado, Huétor Tájar, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, sí participaría en el recorrido junto al presidente del Gobierno para garantizar que cuente con toda la información relevante.

Entre los aspectos más problemáticos señalados por Moreno se encuentran los daños sufridos en infraestructuras públicas y privadas, muchas de ellas en condiciones precarias a raíz de la fuerza del temporal. Según declaraciones reproducidas por Europa Press, el mandatario andaluz subrayó que algunas infraestructuras se encuentran “muy deterioradas”, situación que complica la vida en las comunidades afectadas y dificulta la atención a la población.

De acuerdo con el relato de Moreno recogido por Europa Press, la agricultura de la región también ha sufrido un golpe considerable: “Hay cosechas que están ya perdidas y parte del sistema productivo muy tocado”. El presidente autonómico llamó la atención sobre la magnitud del impacto económico, al tiempo que pidió al Gobierno central mayor sensibilidad y conciencia sobre el alcance de los daños.

Juanma Moreno expresó el deseo de que la visita de Pedro Sánchez contribuya a que el Ejecutivo nacional “tome también conciencia y sensibilidad” de la situación. Insistió en la necesidad de que se activen planes de ayuda, considerando estos como herramientas esenciales para recuperar la actividad económica y restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Según consignó Europa Press, Moreno recalcó que la reconstrucción de viviendas e infraestructuras, así como la revitalización de los sectores productivos, requieren medidas urgentes y coordinadas entre las diferentes administraciones.

La provincia de Cádiz ha sido señalada como una de las más golpeadas, quedando numerosas viviendas y estructuras públicas en situación crítica tras el paso del temporal. El recorrido de Pedro Sánchez por San Roque adquiere relevancia, ya que permitirá al presidente del Gobierno español observar de cerca los destrozos y escuchar de primera mano las demandas de los vecinos y autoridades, reportó Europa Press. Antonio Sanz, como representante de la Junta de Andalucía en este encuentro, será el encargado de trasladar toda la información y preocupaciones al Ejecutivo central.

Mientras tanto, Moreno se dirigirá a Huétor Tájar, otro municipio que enfrenta daños significativos tras el temporal. Tanto desde la Junta como desde el Gobierno nacional se espera una coordinación eficaz para priorizar las actuaciones en aquellos lugares donde el deterioro de las infraestructuras y la economía local requieren una intervención urgente, informaron las autoridades a Europa Press.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, la llegada de Pedro Sánchez ocurre en un contexto en el que se intensifican los pedidos de apoyo financiero y logístico por parte de las comunidades afectadas. Los damnificados aguardan una respuesta que permita cubrir las necesidades más urgentes y también sentar las bases para la reconstrucción a medio y largo plazo. Moreno enfatizó la necesidad de soluciones que vayan más allá de la intervención inmediata, apuntando a la recuperación sostenible de las áreas golpeadas.

El temporal ha expuesto la fragilidad de infraestructuras clave en Andalucía y la vulnerabilidad de importantes sectores productivos, temas que ahora figuran entre las prioridades de la agenda política regional y nacional. Las solicitudes de ayuda planteadas por Moreno y su equipo comienzan a encaminar el debate hacia la adopción de medidas excepcionales para mitigar el impacto y restaurar la normalidad social y económica en la comunidad, como remarcó Europa Press.

En el marco de esta situación, la visita del presidente del Gobierno representa una oportunidad para evaluar la efectividad de la respuesta institucional ante los desastres naturales y abrir canales de negociación para la financiación de obras de reconstrucción y recuperación de actividades productivas. El futuro de los municipios andaluces más afectados por el temporal depende de la rapidez y la amplitud de estas respuestas, según el análisis recogido por Europa Press.