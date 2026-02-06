Más de 700 viviendas desalojadas en el entorno del río en la capital que alcanza cerca de seis metros

Un total de 704 viviendas han sido desalojadas en el término de la capital cordobesa, en parcelaciones cercanas al río Guadalquivir y el arroyo La Lancha. El río sigue en el nivel rojo, camino de alcanzar los seis metros de altura, tras mantener una crecida paulatina desde hace días, más acrecentada con el paso de la borrasca Leonardo en las últimas horas.

Según ha detallado el Ayuntamiento, las viviendas desalojadas por la crecida del río a su paso por Alcolea ascienden a 27; en Guadalvalle-Altea-San Isidro son 166; en la zona de Fontanar de Quintos se contabilizan 158 viviendas desalojadas; en Majaneque son 120 casas las desalojadas, mientras que en La Forja 1 las viviendas son 35, y en La Forja 2, un total de 16.

Al respecto, el total de viviendas desalojadas en las referidas zonas asciende a 524, a las que se suman las viviendas desalojadas por la crecida del arroyo La Lancha, afectando a la zona de Las Cigüeñas, con 180 casas desalojadas. Mientras, el río Guadajoz, antes de la desembocadura con el Guadalquivir, en Valchillón, desde la noche de este jueves ha bajado del umbral rojo al amarillo, con 1,9 metros de altura.

En concreto, la Policía Local trabaja en el desalojo preventivo de distintas zonas de la capital donde se espera que el río Guadalquivir pueda desbordarse con un escenario de riesgo similar al de las inundaciones registradas en febrero del año 2010, con unas 3.000 personas afectadas.

Según el informe de la Policía Local, a las 18,00 horas en la zona de Alcolea se ha completado el desalojo en la calle La Barca, mientras que en Camino Azud se ha desalojado la parte baja, las últimas tres viviendas, y en Ribera Baja hasta la calle Nuestra Señora de los Ángeles. Por su parte, en la zona de Acequia ha comenzado el desalojo.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha remitido a las 18,44 horas de este jueves un nuevo mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de los vecinos que se encuentran en el entorno más próximo al cauce del río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba.

ALERTA

La alerta enviada en Córdoba explica a la población afectada que se está llevando a cabo el desalojo preventivo de hasta diez urbanizaciones por la gran crecida del cauce que experimenta el río Guadalquivir debido a las intensas precipitaciones de la borrasca Leonardo. La medida afecta a las urbanizaciones de Guadalvalle, núcleo en el que ya se produjeron evacuaciones a última hora del miércoles, junto con La Altea, Ribera Baja, San Isidro, Majaneque, Fontanar de Quintos, La Forja 1, La Forja 2, Las Cigüeñas y la calle de la Barca en Alcolea.

El mensaje emitido hace un llamamiento a alejarse de las zonas inundables y de seguir las instrucciones de las autoridades de protección civil. El servicio Es-Alert es una herramienta de la Red de Alerta Nacional pensada como alerta temprana para fomentar conductas de autoprotección que permitan minimizar riesgos desde la participación activa de la población como primer eslabón de seguridad.