La UE destina más de 123 millones en ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe en 2026

En 2025, la Organización de las Naciones Unidas ajustó a la baja su objetivo de asistencia humanitaria en América Latina y el Caribe, previendo alcanzar a la mitad de la población vulnerable identificada ese año y dejando a millones sin ayuda esencial, en respuesta a severos recortes presupuestarios internacionales. En este contexto de reducción global de fondos, la Comisión Europea anunció la asignación de más de 123 millones de euros en ayuda humanitaria para la región en 2026, con énfasis en atender crisis prolongadas y preparar respuestas ante desastres naturales. Así lo informó la Unión Europea según un comunicado oficial recogido por Europa Press.

Según detalló la Comisión Europea, el nuevo paquete financiero busca ofrecer asistencia directa a las comunidades más vulnerables de América Latina y el Caribe, manteniendo el compromiso con los principios del Derecho Internacional humanitario y la solidaridad, pese al complicado entorno de financiamiento internacional. La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, remarcó la importancia de apoyar a quienes enfrentan conflictos, desplazamiento forzado y catástrofes naturales en países como Venezuela, Colombia y Haití. “La UE apoya firmemente a las personas más vulnerables de América Latina y el Caribe, donde las crisis en países como Venezuela, Colombia y Haití continúan profundizándose”, expresó Lahbib, citada por Europa Press.

En cuanto a la distribución de los fondos, la Comisión Europea especificó que del total asignado, 52 millones de euros estarán dirigidos a la población venezolana en situación de necesidad, así como a las comunidades que los reciben en países vecinos. Estas asignaciones buscan responder a los efectos del desplazamiento forzado y la creciente demanda alimentaria y médica derivada de la crisis en Venezuela. Otros 17 millones de euros estarán orientados a Colombia, prioritariamente para respaldar a quienes han sido afectados por el conflicto armado y el desplazamiento en las zonas fronterizas, según precisó el comunicado divulgado por Europa Press.

El fortalecimiento de la preparación ante desastres ocupa un lugar central en la estrategia de la Unión Europea. De los recursos anunciados, más de 16,3 millones de euros estarán destinados a mejorar la capacidad de reacción humanitaria y a prevenir que las emergencias climáticas, como huracanes, inundaciones o terremotos, agraven la situación de comunidades vulnerables en Sudamérica. El compromiso de la UE también incluye partidas especiales para el Caribe, donde 23 millones de euros se invertirán en respuesta a la escalada de violencia armada en Haití. A esto se sumarán 4 millones de euros adicionales que cubrirán otras necesidades en la región, con especial enfoque en Cuba, República Dominicana y naciones receptoras de migrantes y solicitantes de asilo, subrayó la información de la Comisión recogida por Europa Press.

Para Centroamérica y México, la Comisión Europea reservó 11 millones de euros destinados a prestar apoyo a poblaciones cuyos medios de vida han resultado afectados por situaciones de violencia, desplazamiento forzoso e inseguridad alimentaria. Estos fondos pretenden suavizar el impacto de las crisis multidimensionales que inciden en la estabilidad y bienestar de millones de personas en la región, según dio a conocer Europa Press.

La comisaria Hadja Lahbib destacó que, durante su visita a Colombia en noviembre del año pasado, pudo escuchar testimonios de personas obligadas a abandonar sus viviendas y comunidades que afrontan condiciones extremas a causa de conflictos, desplazamientos y desastres naturales. "Europa es un socio humanitario fiable y con principios", aseguró Lahbib, según declaraciones recogidas por Europa Press. La funcionaria europea subrayó que la ayuda de la UE incluye alimentos, agua, refugio y suministros médicos y resaltó que la financiación anunciada contribuirá de forma significativa a salvar vidas al reforzar los sistemas de preparación y respuesta.

La Unión Europea identificó que, durante 2025, cerca de 15,6 millones de personas en América Latina y el Caribe requerían algún tipo de apoyo humanitario. La reducción del alcance de la ayuda por parte de la ONU, influida por los recortes presupuestarios, plantea nuevas dificultades para la región, elevando el riesgo de que millones de individuos queden desprotegidos, tal como reflejó Europa Press.

A pesar del complejo escenario financiero internacional y de las limitaciones que afectan a organismos humanitarios multilaterales, la decisión de la Comisión Europea refuerza su presencia en áreas críticas de la región y reitera su papel en la asistencia a largo plazo ante crisis sociales y humanitarias. El paquete de ayuda anunciado, que supera los 123 millones de euros para 2026, representa la continuidad de la estrategia de la UE para enfrentar los desafíos derivados de la violencia, el desplazamiento forzoso, la inseguridad alimentaria y los desastres naturales en el continente americano, según documentó Europa Press.