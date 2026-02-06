La princesa heredera de Noruega reitera sus disculpas por su amistad con Epstein y promete que dará explicaciones

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega expresó su pesar por haber decepcionado a la sociedad, haciendo hincapié en la importancia de disculparse con quienes se sintieron afectados por su amistad con Jeffrey Epstein y extendiendo esas disculpas a la familia real, en particular al rey y la reina. El mensaje, incluido en el comunicado oficial, forma parte de la segunda declaración emitida en una semana por la Casa Real de Noruega acerca de la crisis pública que enfrenta la familia real debido a este vínculo. Según informó la Casa Real a través del comunicado de este viernes, la princesa reiteró su rechazo hacia los crímenes cometidos por Epstein y lamentó no haber comprendido antes la verdadera naturaleza del magnate estadounidense.

De acuerdo con lo publicado por la Casa Real, Mette-Marit manifestó su “profundo pesar” por la relación amistosa que mantuvo durante varios años con Epstein, delincuente sexual condenado en Estados Unidos, e indicó que no se encuentra en condiciones de detallar aún todos los aspectos de lo sucedido, ya que atraviesa una situación personal compleja. El palacio señaló que la princesa heredera tiene la voluntad de ofrecer una explicación más amplia sobre su vinculación, pero por el momento solicita tiempo para recuperarse emocionalmente antes de hacerlo público.

La relación entre la princesa noruega y Epstein incluyó una visita de cuatro días a la residencia de lujo del magnate en Palm Beach, Florida, a comienzos de 2013. Según consignó la Casa Real de Noruega, Mette-Marit incluso llegó a brindarle consejos a Epstein sobre cómo buscar esposa, hechos que han generado controversia en la opinión pública y presión mediática sobre la familia real.

El medio noruego también rememoró que en 2019 la Casa Real ya había ofrecido disculpas públicas por las interacciones entre Mette-Marit y Epstein, enfatizando en ese momento que la princesa desconocía el historial de delitos sexuales de Epstein cuando mantuvo contacto con él y detallando que la relación se disolvió en 2013, después de que la propia Mette-Marit percibiera que el magnate norteamericano intentaba aprovecharse de su posición y cercanía personal.

La reciente comunicación del palacio subraya que la heredera “rechaza rotundamente los abusos y actos criminales de Epstein” y reitera su lamento por no haber identificado a tiempo qué tipo de persona era. Además, la Casa Real insistió en que, pese a la dificultad actual, existe la intención de brindar respuestas y explicaciones adicionales al público tan pronto como la princesa recupere la estabilidad necesaria. La declaración oficial acentúa la importancia de que se le permita a Mette-Marit el espacio personal para recomponerse antes de pronunciarse con mayor detalle sobre este episodio.

En los mensajes intercambiados entre la princesa y Epstein, mencionados en el comunicado, Mette-Marit reconoce que algunos de ellos no reflejaban la identidad que ella desea proyectar. La heredera subrayó la responsabilidad que siente hacia el público noruego y hacia la institución monárquica, manifestando su arrepentimiento por haber causado dificultades al rey y la reina en medio de esta crisis.

La Casa Real, según reportó en ambas declaraciones públicas recientes, confirmó que esta es la segunda vez en menos de una semana que aborda el tema en un intento de dar respuesta al creciente escrutinio sobre la relación de la princesa con el magnate estadounidense. El comunicado concluyó reiterando que Mette-Marit requiere tiempo antes de poder compartir de manera íntegra su versión de los hechos, enfatizando nuevamente la naturaleza “muy difícil” de la circunstancia presente para la integrante de la familia real noruega.