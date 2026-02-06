La inflación de Chile desciende hasta el 2,8% interanual en enero, su menor nivel en casi cinco años

La inflación de enero mostró que los precios de productos como ordenadores y vinos experimentaron aumentos destacados, al situarse en alzas mensuales del 8% y el 7,2% respectivamente. En contraste, el transporte aéreo internacional se abarató un 17,6% y la gasolina reportó una caída del 3,3%. Estos movimientos reflejan dinámicas diferenciadas dentro de la economía chilena, en un mes en el que, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y recopilados por diversos medios, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 0,4% y la inflación interanual llegó al 2,8%, resultando así en el menor nivel registrado desde febrero de 2021.

De acuerdo con la información divulgada por el INE, la variación anual de precios observada en enero se produjo tras casi cinco años de niveles superiores. El descenso del IPC sitúa la inflación dentro del rango objetivo que fija el Banco Central de Chile, lo que representa una diferencia significativa respecto a periodos previos caracterizados por presiones inflacionarias más altas.

Según publicó el INE, la división de restaurantes y alojamiento encabezó el incremento de precios por áreas al llegar a un 6,3% en la comparación anual. Otros sectores que experimentaron subidas superiores al promedio general incluyeron educación, con un aumento del 5,4%, salud, con un 4,9%, y bebidas alcohólicas y tabaco, que marcaron un 4,2%. El informe del INE destacó que de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC, solo tres reportaron caídas de precios: vestuario y calzado con un descenso del 4,6%, seguros y servicios financieros con una baja del 1,9% y transporte con un retroceso del 1,1%.

Estos datos reflejaron variaciones relevantes al analizar el comportamiento de bienes y servicios individuales. De este modo, además de los aumentos destacados en ordenadores y vinos, los gastos comunes se incrementaron en 4,5%, mientras que rubros con descensos significativos marcaron diferencias en el balance global. El transporte aéreo internacional se destacó como el producto con mayor disminución de precio, reportando un ajuste negativo del 17,6% en tan solo un mes. En el segmento de combustibles, la gasolina descendió un 3,3%.

En cuanto al contexto monetario, el medio informó que el Banco Central de Chile optó por mantener la tasa de interés clave en el 4,5% tras la última reunión de política monetaria efectuada hace una semana. La decisión, tomada por unanimidad entre los miembros de la entidad, tuvo como fundamento preservar la estabilidad de precios y fortalecer el proceso de control de la inflación interna. El organismo evaluó las condiciones del mercado local y consideró prudente sostener la tasa con el objetivo de consolidar el actual escenario de moderación inflacionaria.

La evolución de la inflación y el comportamiento desagregado de los distintos componentes de la canasta del IPC marcan así el inicio del año en el plano económico chileno. Según detalló el INE, la inflación mensual de 0,4% en enero responde a un equilibrio entre alzas concentradas en sectores específicos y ajustes negativos en otros, con especial impacto en ciertos productos y servicios.

El seguimiento de los precios en estas categorías resulta esencial para los analistas que observan la trayectoria inflacionaria, considerando la incidencia que estos cambios pueden tener en los hábitos de consumo y en la percepción ciudadana sobre el costo de vida. Como expuso el INE, la estabilidad en el índice general coincide con la decisión del Banco Central de mantener el actual nivel de la tasa de referencia, dentro de los instrumentos para asegurar la convergencia del IPC hacia el objetivo institucional tras periodos de ajustes derivados de factores internos y externos.

El reporte oficial también consignó que el nivel alcanzado por la inflación en enero de 2026 se constituye en el más bajo desde hace casi un lustro, tras un periodo en que la economía nacional debió enfrentar presiones que provocaron variaciones más acentuadas en los precios de bienes y servicios básicos.