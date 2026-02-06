La Bolsa de México avanza 4,75 % semanal y rebasa las 70.000 unidades para un nuevo máximo

Ciudad de México, 6 feb (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una ganancia del 2,83 % que la impulsó a cerrar la semana con un fuerte avance del 4,75 % para que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subiera hasta las 70.809,57 unidades y así apuntarse un nuevo máximo histórico.

El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió apenas el pasado 28 de enero cuando se fijó en 69.959,73 unidades.

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las pérdidas se concentraron en el sector tecnológico, debido a temores de sobrevaloración en emisoras de este sector", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC "cerró la semana con una ganancia de 4,75 % para apuntarse ganancias en cuatro de las últimas cinco semanas y registrarlo como el mayor avance desde la última semana de abril del 2025, cuando ganó un 6,98 %. Además, el índice mexicano alcanzó un nuevo máximo histórico de 70.809,57 puntos".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, 31 de las 35 principales emisoras pertenecientes al índice registraron ganancias semanales, resaltando los avances de Orbia Advance (+12,05 %), Bimbo (+11,2 %), Pinfra (+10,03 %), Industrias Peñoles (+8,55 %), Gentera (+7,43 %) y Gruma (+7,38 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,8 % frente al dólar, al cotizar en 17,26 unidades por billete verde, frente a los 17,4 % en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 252,6 millones de títulos por un importe de 18.676 millones de pesos (unos 1.082 millones de dólares).

De las 690 firmas que cotizaron en la jornada, 448 terminaron con sus precios al alza, 215 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 15,94 %, y de las mineras Frisco (MFRISCO A-1), con el 15,24 %, e Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 7,17 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el -11,76 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -9,95 %, y de la firma de servicios de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el –3,46 %.