Erdogan aplaude la "fortaleza" de la nación turca en el tercer aniversario de los devastadores terremotos

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha abanderado la conmemoración este viernes del tercer aniversario del desastre natural más mortífero de la historia moderna del país: los dos terremotos de 2023 que arrasaron el sureste turco y dejaron más de 50.000 muertos y más de 100.000 heridos, con un mensaje de "fortaleza" y "esperanza".

"No podemos volver al pasado ni recuperar las vidas perdidas. El tiempo es un bálsamo pero hay dolores que ni siquiera el tiempo puede curar", ha lamentado Erdogan en su discurso de este viernes ante una multitud de decenas de miles de personas en la ciudad de Osmaniye, una de las afectadas por los seísmos de 7,8 y 7,7 que sacudieron la zona en menos de 12 horas.

"Veo una imagen de dignidad, una victoria de esperanza, de haber podido lograr todo esto, de haber confiado en su estado y su nación en las noches más oscuras y haber superado estas dificultades de corazón a corazón", ha aplaudido antes de poner como ejemplo de éxito la rapidez de las tareas de reconstrucción. En tres años, las autoridades turcas han completado casi 434.000 nuevas viviendas y 21.600 oficinas.

"Somos una nación de fortaleza, paciencia y resiliencia. Veo ante mí una nación resiliente ahora mismo", ha indicado antes de criticar a la oposición encabezada por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), a quien describió como unos "turistas" que se dedicaron sistemáticamente a obstaculizar los esfuerzos de salvamento mientras "proferían toda clase de calumnias imaginables".

Hecho este comentario, Erdogan dedicó el resto de su discurso a aplaudir a una población que "ha resurgido de sus cenizas". "Una vez más, hemos demostrado la fortaleza de Turquía ante el mundo entero, y ruego misericordia para todos mis hermanos y hermanas que hemos perdido en el desastre del siglo", ha concluido.