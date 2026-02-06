Agencias

El Leeds sigue fuerte en Elland Road en el duelo clave contra el Forest

El Leeds United venció (3-1) al Nottingham Forest este viernes para quedarse los tres puntos en un duelo directo por evitar la zona de descenso en la jornada 25 de la Premier.

El equipo de Daniel Farke mantuvo su gran dinámica en Elland Road para mantenerse por encima del Forest en la tabla, 29 por 26 puntos, con el descenso en 20 pero con un partido más.

Los locales firmaron dos goles casi seguidos cerca de la media hora, de Jayden Bogle y Noah Okafor, para irse con esa buena renta al descanso (2-0). El Forest de Sean Dyche terminó de derrumbarse con el 3-0 de Dominic Calvert-Lewin al poco de la reanudación, siendo el gol visitante ya en los últimos minutos.

