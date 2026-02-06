Agencias

El América empata ante el Juárez y cede el liderato al Guadalajara

Guardar

Ciudad Juárez (México), 5 feb (EFE).- El América de las españolas Sandra Paños e Irene Guerrero, igualó este jueves 1-1 con el Juárez, resultado con el que cedió al Guadalajara el liderato del Clausura.

En la séptima jornada, las Águilas llegaron a 17 puntos, se ubicaron en el tercer lugar del torneo, dos menos que el Guadalajara que más temprano derrotó por 2-0 al Necaxa, con lo que escaló a la cima con 19 unidades.

El América anotó con Scarlett Camberos y el local igualó gracias a la estadounidense Dayana Martin.

En un partido de ida y vuelta sobre ambas áreas, Juárez tuvo las más claras opciones de gol en el primer lapso.

A pesar de la verticalidad del equipo local, las Águilas tomaron ventaja al minuto 33 en un servicio largo para Camberos, quien recibió por la banda izquierda, la capitana se metió al área, recortó hacia el centro y disparó potente a la izquierda, imposible para el lance de Emily Alvarado.

Juárez empató en el 45 gracias a la intensidad de Dayana Martin, quien presionó en la salida a la nigeriana Chidinma Okeke, le robó el balón y en el mano a mano venció a la española Sandra Paños con un túnel.

En su partido, el Guadalajara superó por 2-0 al Necaxa con goles de Alicia Cervantes y de Adriana Iturbide.

Más temprano, la uruguaya Solange Lemos anotó el tanto de la victoria por 2-3 del León sobre el Querétaro, Yashira Barrientos marcó doblete por las visitantes y por León convirtieron Edith Carmona y Victoria Ceceña.

La séptima fecha concluirá este viernes, cuando el Puebla recibirá al Santos Laguna, el Pachuca viajará para medirse al Mazatlán y el Monterrey, de la colombiana Marcela Restrepo, chocará con el Tijuana.

Temas Relacionados

EFEDeportistas. Torneo Clausura 2024Liga Femenil MxTigres - América (F)

Últimas Noticias

Apple TV transmitirá la Fórmula 1 inspirado en la película 'F1', asegura Eddy Cue

La plataforma firmó un acuerdo millonario para emitir todo el calendario del campeonato automovilístico en territorio estadounidense, apostando por una experiencia audiovisual innovadora y la posibilidad de elegir competidores para un seguimiento personalizado, según altos ejecutivos

Infobae

El sapo concho de Bad Bunny emerge como cartel de protesta anti-ICE antes del Super Bowl

La imagen del sapo endémico se multiplica en carteles de San Francisco con consignas de rechazo a las autoridades migratorias, buscando llamar la atención nacional sobre el temor en la comunidad latina ante el aumento de operativos federales

Infobae

Rescatan a dos de los seis turistas secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

Gracias al rastreo de un celular, autoridades hallaron a una mujer y a una menor en Mazatlán tras su desaparición con cuatro hombres que siguen extraviados y continúan los operativos en medio de fuertes disputas criminales en la zona

Infobae

El fenómeno surcoreano BTS llenará Seúl de instalaciones para promocionar su nuevo álbum

Infobae

México vuelve a ser epicentro del emprendimiento con la Feria Internacional de Franquicias

La próxima edición de FIF2026 proyecta reunir a más de 14.000 personas y 300 empresas internacionales en Ciudad de México, destacando oportunidades de inversión con menor riesgo y el impulso a alianzas estratégicas en el sector empresarial latinoamericano

Infobae