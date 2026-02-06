Benidorm Fest encara su quinta edición sin billete a Eurovisión pero con más premios

El Benidorm Fest encara su quinta edición, que tendrá lugar los próximos el 10, 12 y 14 de febrero, y que aunque no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, concederá más premios para los concursantes.

Así, este sábado 7 de febrero arrancará su programación paralela con una bienvenida en el Centro Cultural de Benidorm. De hecho, los 18 artistas que competirán ya se encuentran en la ciudad para comenzar con los primeros ensayos.

Este quinto año habrá, junto al premio en metálico de 150.000 euros brutos -100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción-, varios premios más. De hecho, RTVE ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivision para que uno de los artistas viaje a Miami (Estados Unidos) para hacer promoción en la cadena y grabar un single con un productor de allí, como anunciaba hace unos meses la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre. El tercer premio será un billete para para viajar a Estocolmo (Suecia), a visitar Spotify y grabar en sus estudios otro single.

Además, la nueva edición cambia de trofeo. El certamen de este 2026 recupera y reinterpreta la mítica Sirenita de Oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.

Las canciones de la próxima edición del Benidorm Fest son: 'Rakata' (Dora& Marlon Collins), 'Velita' (Greg Taro), '¿Qué vas a hacer?' (Izan Llunas), 'Los Ojos No Mienten' (Kenneth), 'El Amor Te Da Miedo' (Kitai), 'Bomba de amor' (Luna Ki), 'Las Damas y el Vagabundo' (María León y Julia Medina), 'Mi Mitad' (Mikel Herzog Jr.) y 'T AMARÉ' (Tony Grox & Lucycalys).

También se podrá escuchar 'Turista' (Asha), 'Dopamina' (Atyat), 'Bailándote' (Dani J), 'Sobran gilipollas' (Funambulista), 'No Volveré a Llorar' (KU Minerva), 'Tócame' (Mayo), 'Despierto Amándote' (Miranda! & bailamamá), 'Mataora' (Rosalinda Galán) y 'Tú No Me Quieres' (The Quinquis).

ACTUACIONES DE ABRAHAM MATEO, FANGORIA, CHANEL O NEBULOSSA

En la semifinal del concurso actuará Abraham Mateo, Fangoria, Paloma Sanbasilio y Luz Casal, mientras que Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa, ganadoras del Benidorm Fest 2022, 2023 y 2024, ya han confirmado que actuarán en la gran final del sábado 14 de febrero.

El Benidorm Fest 2026 podrán seguirse en directo en todos los canales de RTVE. Este año el escenario del certamen alicantino acogerá 18 actuaciones.

La banda de rock Kitai abrirá las semifinales de la quinta edición del Benidorm Fest, que cerrarán Miranda! & bailamamá. Ambas galas tendrán lugar el 10 y 12 de febrero en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm y en cada una se clasificarán seis artistas para la gran final que se celebrará el sábado 14 de febrero. El orden de actuación de la final se conocerá desde Benidorm el viernes 13 de enero.

En la primera semifinal los artistas actuarán en este orden: Kitai con 'El amor te da miedo'; María León ft. Julia Medina con 'Las damas y el vagabundo'; Luna Ki con 'Bomba de amor'; Greg Taro con 'Velita'; Izan Llunas con '¿Qué vas a hacer?'; Dora & Marlon Collins con 'Rakata'; Tony Grox & Lucycalys con 'T amaré'; Mikel Herzog Jr. con 'Mi Mitad' y Kenneth con 'Los Ojos No Mienten'.

La segunda semifinal seguirá el siguiente orden: Asha con 'Turista'; KU Minerva con 'No volveré a llorar'; Funambulista con 'Sobran gilipo**as'; Dani J con 'Bailándote'; The Quinquis con 'Tú No Me Quieres'; Atyat con 'Dopamina'; Rosalinda Galán con 'Mataora'; Mayo con 'Tócame' y Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote'.