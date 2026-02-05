Ya está disponible la función de Roblox para generar objetos 3D interactivos con IA

Roblox ha abierto en fase beta la creación 4D, es decir, la función que permite a los jugadores generar objetos 3D interactivos con inteligencia artificial (IA), como vehículos y otras estructuras limitadas.

En marzo de 2024 la compañía anunció Cube 3D, un herramienta impulsada por IA que permite la generación de modelos y entornos 3D estáticos a partir de un texto, indicando detalles como el tamaño o la ubicación.

Roblox ahora ha anunciado la generación 4D en el foro de su comunidad de creadores que, tras el lanzamiento del acceso anticipado en noviembre, la función ya se encuentra disponible en fase beta.

Al tratarse de una fase beta, la gama de plantillas está limitada a la generación de vehículos como coches o aviones, así como otras estructuras como cajas o esculturas.

No obstante, estos vehículos son totalmente manejables y están compuestos por cinco piezas que funcionan de manera independiente, permitiendo así funciones como girar ruedas o abrir puertas.

Conforme vayan avanzando con la fase beta se incluirán más plantillas, así como la posibilidad de generar los objetos 3D a raíz de una imagen de referencia. Aún no hay fechas concretas para estas actualizaciones, pero la empresa estima que llegarán este año.

Con la generación de objetos tridimensionales interactivos, Roblox impulsa lo que denomina la creación 4D, ya que considera que la cuarta dimensión es la interacción entre objetos, entornos y personas.