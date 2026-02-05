Taiwán asegura que las relaciones con EEUU son "sólidas como una roca" tras la llamada entre Trump y Xi

Durante una conferencia de prensa, Lai Ching Te enfatizó la importancia de factores que, según él, permanecen inmutables para Taiwán, al margen de los recientes contactos de alto nivel entre Washington y Pekín. Entre estos elementos, subrayó que la isla no se considera parte de China y que Washington continúa adhiriéndose a la Ley de Relaciones con Taiwán. Estas afirmaciones surgieron tras la llamada telefónica entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, quienes han calificado su relación bilateral como "extremadamente buena". La noticia principal reside en que, pese a la presión ejercida desde Pekín, el gobierno de Taipéi sostiene que mantiene una cooperación robusta y estable con la administración estadounidense.

Según publicó el medio United Daily News, Lai reafirmó que los vínculos con Estados Unidos se mantienen sólidos y describió la relación bilateral como "sólida como una roca" pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre los dos gobiernos. El presidente de Taiwán explicó que existen canales de comunicación activos y eficientes con Washington, lo que le permite anticipar que la cooperación bilateral continuará sin alteraciones, aun frente a la creciente presión por parte de China.

De acuerdo con lo informado por United Daily News, Lai precisó que la continuidad de las relaciones con Washington se refleja en distintos niveles de cooperación estratégica y en el apoyo estadounidense frente a la posición de Pekín. El presidente taiwanés insistió en que Estados Unidos actuará conforme a la Ley de Relaciones con Taiwán, creada para regular los vínculos y garantizar la provisión de ayuda defensiva a la isla pese a la ausencia de reconocimiento oficial.

Según consignó el medio taiwanés, la tensión entre Pekín y Taipéi responde a una cuestión histórica que remonta a 1949, cuando las autoridades encabezadas por el Kuomintang, tras su derrota frente a las fuerzas comunistas en la guerra civil china, establecieron su gobierno en el territorio insular. Desde entonces, el régimen de la República Popular de China reivindica la soberanía sobre Taiwán, mientras que la isla sostiene una gobernanza y sistemas separados. El restablecimiento de relaciones entre ambos territorios únicamente ocurrió en los años ochenta, de manera limitada y principalmente en el terreno económico y empresarial.

El medio United Daily News indicó que Taiwán sigue manifestando su independencia funcional, aunque China la considera una provincia más bajo su jurisdicción. Lai Ching Te expresó durante la rueda de prensa que, a pesar de los resultados formales y positivos para Pekín derivados del contacto entre Trump y Xi, la percepción de Washington hacia la isla no ha variado y la cooperación bilateral persiste como una garantía para la estabilidad de Taiwán.

A lo largo de la comparecencia, Lai reiteró que la posición del gobierno de Taipéi continúa siendo la búsqueda de diálogo y relaciones pacíficas, al mismo tiempo que mantiene su postura respecto a la soberanía y autonomía de la isla. Según explicó el presidente, la confianza en los canales diplomáticos con Washington resulta fundamental para salvaguardar los intereses taiwaneses frente a la estrategia de presión de Pekín.