Starmer pide perdón a las víctimas de Epstein por haber creído "las mentiras" de Mandelson

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido perdón este jueves a las víctimas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein por haber creído "las mentiras" del político laborista y exembajador en Estados Unidos Peter Mandelson, vinculado estrechamente con el multimillonario estadounidense.

En un acto en Hastings, en el sur de Reino Unido, Starmer ha reconocido que las víctimas de Epstein "han vivido con un trauma que la mayoría apenas puede comprender", y "han tenido que revivirlo una y otra vez". "Han visto cómo la rendición de cuentas se retrasaba y, con demasiada frecuencia, se les negaba", ha asegurado.

En este sentido, ha expresado sus disculpas públicas por la confianza depositada en Mandelson, figura laborista vinculada durante años a Epstein. "Pido perdón. Pido perdón por lo que se les hizo. Pido perdón porque tantas personas con poder les fallaron y pido perdón por haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado", ha afirmado el líder británico, en medio de la polémica generada en el país por el caso del exembajador en Washington.

También ha entonado el 'mea culpa' porque "incluso ahora" las víctimas "se ven obligadas a ver cómo esta historia vuelve a desarrollarse en público".

PROMETE QUE REINO UNIDO "NO MIRARÁ HACIA OTRO LADO"

De todos modos, Starmer ha prometido que las autoridades británicas "no mirarán hacia otro lado" y "buscarán la verdad", señalando que se rendirán cuentas por los tentáculos del caso Epstein en el país.

"No nos encogeremos de hombros y no permitiremos que los poderosos traten la justicia como algo opcional. Defenderemos la integridad de la vida pública y haremos todo lo que esté a nuestro alcance y en interés de la justicia para garantizar que se haga efectiva la rendición de cuentas", ha asegurado.

Mandelson fue cesado el pasado septiembre como embajador cuando salieron a la luz correos electrónicos en los que expresaba su apoyo al multimillonario después de que fuera acusado en 2006 de un caso de prostitución de menores.

La Policía Metropolitana investiga al que también fuera comisario europeo de Comercio por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del ex primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

Mandelson renunció el lunes a su carnet del Partido Laborista después de que saliesen a la luz varios extractos bancarios que mostraban tres transferencias de 25.000 dólares cada una por parte de Epstein a sus cuentas bancarias entre 2003 y 2004.

En los archivos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso relacionado con Epstein, el exembajador británico sale en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro ha sido censurado, si bien se desconocen las circunstancias alrededor de la instantánea.