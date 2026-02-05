SEMERGEN defiende que los médicos de Atención Primaria no son responsables del aumento de las bajas laborales

El incremento en la prevalencia de trastornos de salud mental entre la población está influyendo notablemente en el aumento de las incapacidades temporales, según advirtió José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Tras la difusión del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), publicado el miércoles, Polo subrayó que el mayor número de bajas laborales refleja sobre todo limitaciones en el sistema y no puede atribuirse directamente a la labor de los facultativos de familia.

Según indicó SEMERGEN y recogió el medio citado, la organización rechaza de forma categórica los señalamientos hacia los médicos de Atención Primaria como responsables del auge en las incapacidades. El presidente de la sociedad científica sostuvo que la verdadera raíz del problema radica en "deficiencias estructurales" del propio sistema, especialmente en la gestión de la incapacidad temporal. En palabras textuales de Polo durante la presentación del Premio 'Solidaridad a Flor de Piel', "a los médicos se nos culpa de muchas cosas, de casi todo, y si es al médico de familia, más. La realidad es que el sistema no funciona bien, ese es el problema".

Polo argumentó que la función del médico de familia consiste en dictaminar la baja laboral únicamente cuando el paciente no tiene condiciones para trabajar debido a una patología, y enfatizó que estas decisiones responden siempre a criterios clínicos. Además, centró la atención en la necesidad de evaluar si el sistema público de salud es capaz de resolver los motivos de la baja dentro del plazo previsto. Manifestó que, en el caso de enfermedades como la depresión, la situación adquiere una complejidad particular por no poder determinar de antemano la duración exacta del proceso de recuperación. "No podemos poner un plazo a una persona para saber cuánto le va a durar una depresión. La depresión no tiene una cura de 15 o 20 días. Echar la culpa al médico o al paciente es una barbaridad", señaló Polo, de acuerdo con lo publicado en el informe.

El presidente de SEMERGEN también puso el foco en la dificultad añadida que representan las amplias listas de espera, que en muchos casos demoran la resolución efectiva de los motivos de incapacidad. "Hay pacientes con artrosis de cadera que afrontan listas de espera de hasta dos años", apuntó Polo al exponer cómo este tipo de dilaciones afectan al alta y retorno al trabajo de los pacientes afectados por enfermedades crónicas o de lenta evolución.

El vicepresidente de SEMERGEN, Rafael Micó, aportó una perspectiva complementaria al afirmar que la falta de longitudinalidad en la Atención Primaria influye también en la prolongación de las incapacidades temporales. Según declaraciones recogidas por los medios durante el mismo acto, Micó explicó que en el contexto actual no se garantiza la continuidad asistencial, lo que implica que los pacientes son vistos por médicos diferentes en cada consulta. Esta falta de referencia médica permanente dificulta el seguimiento adecuado y puede provocar que la duración de una incapacidad temporal se extienda más allá de lo previsto.

A partir del contenido difundido por SEMERGEN y de lo consignado por la AIReF, la insuficiencia en la gestión administrativa y asistencial de las bajas laborales responde a factores que superan el ámbito de la atención médica individual. Entre estos se cuentan, por un lado, el tiempo de espera para intervenciones o pruebas diagnósticas, y por otro, la creciente incidencia de problemas de salud mental en la población que refuerzan la necesidad de adaptar los plazos a la evolución propia de cada patología.

La organización de médicos remarcó que la solución al repunte en el número de incapacidades temporales debe encaminarse hacia una revisión de los procesos y recursos del sistema sanitario, evitando concentrar la responsabilidad sobre los profesionales asistenciales. Las declaraciones de Polo fueron respaldadas por otros miembros de SEMERGEN, en tanto insistieron en que cualquier deliberación sobre las bajas laborales debe considerar la capacidad real del sistema para responder a las necesidades de los pacientes y la naturaleza impredecible de muchas enfermedades.

De acuerdo al informe de la AIReF citado por SEMERGEN, se detectan carencias estructurales en la gestión de la incapacidad temporal, lo que alimenta el debate sobre cómo deben abordarse las circunstancias en que un paciente requiere una baja médica. El informe refuerza la tesis de que el incremento de las bajas no puede separarse de las deficiencias de organización y recursos en el sistema sanitario, así como del auge de trastornos de tipo psicológico y psiquiátrico.

Diversas voces del sector insisten en que la continuidad asistencial constituye un factor fundamental para agilizar las altas médicas. Según Micó, cuando un paciente no tiene seguimiento por el mismo médico, la visión integral de su evolución clínica se fragmenta, lo que complica la toma de decisiones sobre el fin de la incapacidad.

El posicionamiento de SEMERGEN trasciende el ámbito de la defensa corporativa y sitúa el foco en una reflexión estructural acerca del funcionamiento del sistema de salud. La sociedad médica llama la atención sobre la necesidad de revisar procedimientos, mejorar la dotación de recursos y garantizar la continuidad profesional en la Atención Primaria. El flujo creciente de bajas motivadas por causas de salud mental, sumado a la demora en la atención de patologías crónicas, perfila un reto para la gestión sanitaria en el que, según reiteran los portavoces de SEMERGEN, el protagonismo recae en el rediseño de procesos y no en la actuación de los médicos de familia.

En este contexto, la publicación del informe de la AIReF y las intervenciones de los representantes de SEMERGEN alimentan la discusión pública sobre las bajas laborales, convidando a una revisión crítica del sistema y a la búsqueda de respuestas estructurales para afrontar tanto el volumen como las características cambiantes de las incapacidades temporales en España.