Selena da carpetazo a 'Sonia y Selena' y lanza su primer single por sorpresa mientras Sonia Madoc está en 'GH DÚO'

La confirmación pública del cierre definitivo de cualquier vínculo personal o artístico entre Selena Leo y Sonia Madoc se produce en un momento en que Sonia se encuentra participando en ‘GH DÚO’. Tanto el distanciamiento como el lanzamiento en solitario de Selena son temas que han marcado las últimas semanas, destacando la voluntad de la cantante de iniciar una nueva etapa sin su antigua compañera. Según publicó Europa Press, Selena Leo ha dado a conocer el estreno de su primer sencillo como solista titulado ‘Adiós’, el cual coincide con la presencia mediática de Sonia Madoc en un reality televisivo.

Europa Press detalló que el quiebre entre ambas artistas se hizo público a finales de noviembre, cuando Sonia Madoc notificó formalmente a Selena, por medio de un burofax, su decisión de abandonar el dúo para iniciar un proyecto como solista. En respuesta, la artista conocida por ‘Yo quiero bailar’ tomó medidas legales y registró la marca ‘Sonia y Selena’ de manera unilateral. De acuerdo a lo recogido por el medio, Selena manifestó haberse sentido “traicionada, ninguneada, humillada y utilizada”, emociones que la llevaron a anunciar posibles acciones legales contra su excompañera. Desde entonces, la cantante se ha centrado en su bienestar y en el acompañamiento de su círculo cercano con el objetivo de superar el episodio.

Europa Press consignó que, tras dos meses enfocados en su propio proceso emocional, Selena Leo lanzó su tema ‘Adiós’ el 6 de febrero en Sevilla, marcando un reinicio en su carrera musical. En una entrevista exclusiva con el mismo medio, la intérprete explicó que la canción refleja experiencias de “ghosting” —término con el que se refiere a la interrupción abrupta de contacto— y que este sencillo pretende conectar con quienes hayan atravesado situaciones similares. Selena expresó: “‘Adiós’ es un tema que he compuesto para todas esas personas que han sufrido ghosting, sobre todo, porque creo que todos hemos atravesado todas las experiencias que cuento en la canción. Todos hemos sido dejados en algún momento y, bueno, pues creo que era necesario hacer una sanación interna a través de la música”. Añadió que en su caso, recibió la noticia de la separación únicamente a través de los medios y el burofax, enfatizando: “Eso es ghosting en toda regla”.

En palabras recogidas por Europa Press, la cantante aseguró que la creación de ‘Adiós’ surgió de la necesidad personal de sanar y redirigir su carrera. Selena explicó que el proceso de composición se aceleró debido a sus circunstancias y que la canción, que califica como bailable, contiene alusiones directas a su expareja artística, inspirándose en historias recientes de rupturas mediáticas. La intérprete mencionó su proximidad con otras personas cercanas que están atravesando divorcios, lo que reforzó el mensaje de la canción como un relato colectivo de emociones asociadas a diferentes tipos de ruptura y separación.

La relación artística entre ambas estuvo marcada por el éxito del dúo ‘Sonia y Selena’, cuyos grandes hits continúan siendo parte de los conciertos de Selena, quien confirmó que seguirá interpretándolos en sus presentaciones como solista. Según informó Europa Press, Selena explicó que el registro de la marca ‘Sonia y Selena’ tuvo como objetivo asegurar el uso apropiado de la misma, subrayando que esta medida buscaba proteger los derechos de ambas y evitar un uso indebido, y no impedir que Sonia o terceros interpreten las canciones del repertorio conjunto.

La situación legal entre ambas sigue en curso. Selena declaró a Europa Press que la demanda anunciada permanece bajo estudio legal y no ofreció detalles específicos sobre el proceso. La artista expresó que prefiere una resolución extrajudicial y que el conflicto ahora está en manos de sus abogados, dejando abierta la posibilidad de evitar el juicio en caso de llegar a un acuerdo.

En declaraciones al medio, Selena valoró la importancia de dar por cerrado cualquier intento de reconciliación, tanto en lo personal como en lo profesional. La cantante afirmó que no tiene interés en un reencuentro con Sonia, dejando claro que su decisión es definitiva: “No, yo ya ‘Adiós’. Yo ya he cerrado cualquier posibilidad. Yo soy una persona que va hacia adelante, no hacia detrás”, subrayó.

El proceso de ruptura tuvo un impacto emocional considerable en Selena, quien relató sentirse sorprendida y abrumada por la forma en la que se produjo la separación, especialmente por la falta de comunicación directa más allá de la notificación legal. Según su testimonio, la formación musical habría podido continuar con actuaciones conjuntas, pero la decisión de Sonia puso fin a esa posibilidad. “Fue un shock abrumador. No esperaba eso. Ella me avisó que quería hacer su carrera en solitario, pero es muy diferente avisar de que tú quieres hacer tu carrera en solitario, cuando la hemos apoyado absolutamente todos, a dejar el dúo, porque con el dúo podríamos haber seguido haciendo conciertos durante toda la vida. Y ha sido duro”, manifestó en diálogo con Europa Press.

Selena concluyó en la entrevista que su prioridad ahora consiste en centrarse en su trayectoria como solista y en los nuevos proyectos musicales que está desarrollando, además de afirmar su convencimiento de haber superado esta etapa y estar enfocada en el futuro.