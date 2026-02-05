Pakistán pone fin a su operación contra separatistas en Baluchistán con la muerte de más de 215 "terroristas"

La operación militar puesta en marcha tras los ataques del 31 de enero concluyó, según cifras oficiales, con la muerte de más de 215 integrantes de grupos calificados por el gobierno paquistaní como "terroristas". El ejército de Pakistán anunció la finalización de estas acciones en Baluchistán tras varios días de enfrentamientos, que también dejaron más de 35 civiles y alrededor de 20 miembros de las fuerzas de seguridad muertos. De acuerdo con los balances difundidos por las autoridades citados por Europa Press, la ofensiva fue una reacción directa a los asaltos perpetrados por el Ejército de Liberación Baluche (BLA), quienes irrumpieron en instalaciones como escuelas, bancos, mercados y dependencias de seguridad, causando la muerte de al menos 36 civiles y 22 agentes.

El comunicado oficial del ejército, reproducido por el medio Europa Press, describió a la operación como “exitosa”, destacando que se basó en acciones “coordinadas, rápidas y fundamentadas en inteligencia”, con el objetivo de enfrentar a “elementos terroristas patrocinados por India que buscan perturbar la paz y el desarrollo mediante ataques a civiles inocentes”. Según el reporte, las operaciones se iniciaron en las regiones de Panjgur y Harnai después de recibir información de inteligencia que indicaba la presencia de elementos armados considerados una amenaza inminente para la población. El ejército informó que en esta primera fase fueron abatidos 41 milicianos asociados a redes que, según sostienen, tienen vínculos con India.

Durante los cinco días de operaciones, las fuerzas de seguridad informaron haber “enviado al infierno a 216 terroristas”, señalando que las acciones lograron una disminución significativa de la dirigencia y la infraestructura de mando y control de las redes insurgentes, así como en sus capacidades operativas generales. El ejército agregó que logró incautar armas de procedencia extranjera, municiones, explosivos y material para uso militar, tal como publicó Europa Press.

Las fuerzas armadas paquistaníes reiteraron que mantendrán su postura de lucha contra todo tipo de amenazas vinculadas al terrorismo, enmarcando sus acciones dentro del Plan de Acción Nacional establecido por el gobierno. No obstante, el ejército señaló que, a pesar de dar por concluidas las operaciones especiales tras estos hechos, continuará con su labor “hasta la completa eliminación de las amenazas terroristas”.

El BLA, señalado por las autoridades paquistaníes como responsable de los ataques que desencadenaron la ofensiva, actúa en la provincia de Baluchistán, un territorio caracterizado por su baja renta y altos niveles de conflicto. Este grupo ha emprendido diversos ataques en la región en demanda de mayor autonomía, según información de Europa Press. El entorno de Baluchistán se ha convertido en escenario repetido de enfrentamientos, en contexto de las acusaciones del gobierno central de Islamabad de que Nueva Delhi respalda a estas formaciones armadas para minar la estabilidad paquistaní.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se refirió a estas acusaciones en el contexto de la conmemoración del Día de Solidaridad con Cachemira, una efeméride nacional centrada en la disputa por esa región con India. Durante su discurso, Sharif atribuyó a India el respaldo de diversas iniciativas armadas en Pakistán y denunció lo que describió como maniobras agresivas y planes expansionistas por parte del gobierno de Narendra Modi, según recogió Europa Press.

Sharif expresó en esa ocasión que la “victoria” de Islamabad durante el breve recrudecimiento del conflicto con India el año pasado tuvo repercusiones internacionales, ya que a su juicio “revivió la causa cachemirí a nivel global y enterró la narrativa diplomática de India”. Además, reiteró el reclamo de Pakistán de que los habitantes de Cachemira obtengan “el derecho a la autodeterminación”, advirtiendo que India enfrentará respuestas en cada escenario donde prosiga con su agenda actual. Según consignó Europa Press citando a la cadena Geo TV, Sharif añadió: “Una paz duradera en el sur de Asia no podrá ser establecida hasta que India abandone sus planes agresivos y expansionistas y sus nefastas conspiraciones”.

La situación en Baluchistán continúa marcada por la presencia de grupos armados y frecuentes acusaciones cruzadas entre Islamabad y Nueva Delhi sobre la manipulación de organizaciones insurgentes. Las fuerzas de seguridad paquistaníes afirman mantener la vigilancia y responder ante nuevas amenazas, mientras que el gobierno de Pakistán incorpora el discurso sobre la seguridad nacional y la disputa geopolítica con India en sus declaraciones públicas y posicionamientos internacionales, según el relato difundido por Europa Press.