Nolasco: "PP y PSOE son recorte de la PAC, Mercosur, leyes de género y leyes de memoria histórica"

Durante un acto en Monzón, Alejandro Nolasco abordó la problemática de la agricultura aragonesa, señalando al acuerdo con Mercosur como un factor perjudicial y criticando que, en su opinión, los agricultores y ganaderos locales deben competir con productos importados sometidos a menores controles. Según informó Europa Press, el candidato de Vox a la presidencia del Gobierno de Aragón pidió respaldo electoral para impulsar cambios que, a su juicio, los principales partidos han evitado durante cuatro décadas.

Según detalló Europa Press, Nolasco centró sus críticas en el bipartidismo, argumentando que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han coincidido en apoyar políticas como los recortes de la PAC, el acuerdo de Mercosur, y diversas leyes de ámbito nacional, tales como las leyes de género y de memoria histórica. El candidato utilizó el lema “que no te estafen” para apelar directamente al electorado y explicó que la falta de cambios estructurales responde a acuerdos y pactos entre las fuerzas políticas tradicionales.

Durante el mitin, Nolasco estuvo acompañado por el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal; David Arranz, número uno del partido por Huesca; y Francisco Casarrubio, presidente provincial. Nolasco se refirió al candidato popular, Jorge Azcón, y afirmó que este se encuentra en una posición incómoda, provocada en parte por una estrategia en redes sociales que el dirigente de Vox tachó de inapropiada. Añadió que ha detectado signos de “nerviosismo” en Azcón, derivado de las dificultades que enfrenta para pactar con otras formaciones como Teruel Existe y el PAR.

El medio Europa Press consignó también que Nolasco atribuyó al PP y al PSOE la responsabilidad de respaldar leyes como la de energía en Aragón, que fue aprobada con el voto favorable de estas fuerzas junto al PAR. Asimismo, reprochó que ambas formaciones hayan coincidido en regularizaciones de inmigrantes y medidas que, en su visión, afectan al sector primario y promueven una competencia desleal. Según sus palabras, Mercosur implica una forma de competencia con productos extranjeros que, en ocasiones, se producen bajo normas sanitarias menos estrictas, afectando de manera directa a los agricultores y ganaderos autonómicos.

Al exponer sus propuestas, Alejandro Nolasco prometió revertir lo que calificó como políticas “socialistas”, independientemente de que las impulse el PP o el PSOE. Puso como ejemplo el acuerdo alcanzado en la Generalitat Valenciana, donde, según Nolasco, se bajaron impuestos, se actuó contra organizaciones dedicadas al tráfico de personas, y se implementaron medidas sobre financiación de ONG y el mantenimiento de cauces fluviales. Lamentó que el Partido Popular en Aragón no hubiera mostrado disposición para presentar unos presupuestos completos y afirmó que el planteamiento del PP resulta inconsistente en este sentido.

Según publicó Europa Press, el líder de Vox criticó que el Partido Popular recurra a lo que denominó como un “lenguaje de politiqués”, como los términos “cabreo útil” o “mínimo común denominador”, considerando que estas expresiones se alejan de la comunicación clara con los ciudadanos. Nolasco planteó una visión dicotómica respecto a temas concretos como la gestión de menores extranjeros no acompañados, la reducción de impuestos, o la derogación de la ley de memoria histórica, defendiendo la toma de posiciones claras.

Durante su intervención, Nolasco también denunció que, en cuestiones como el reconocimiento del catalán en Aragón, existen contradicciones entre el discurso y la actuación del Partido Popular. Aludió al mantenimiento del catalán como lengua propia, pese a las declaraciones contrarias de líderes populares.

El medio Europa Press relató que el programa electoral de Vox en la región incluye la exigencia de cancelar el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, completar infraestructuras clave, como las autovías A-21 y A-23, la variante de Jaca, la Travesía Central Pirenaica y el Corredor Cantábrico Mediterráneo. El candidato responsabilizó a los gobiernos anteriores de PP y PSOE de la paralización de estas obras, atribuyendo la situación a presiones ejercidas por el movimiento independentista catalán.

David Arranz, cabeza de lista de Vox por la provincia de Huesca, aseguró durante el acto que Vox pretende consolidarse en el escenario político regional y nacional. Destacó la constancia y el principio de coherencia como valores distintivos de la formación y sostuvo que, en su opinión, los dos grandes partidos han votado conjuntamente la mayoría de las decisiones en el Parlamento Europeo. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Arranz interpretó esta tendencia como la causante de dificultades adicionales para el sector primario, que afronta normativas ambientales y comerciales que, según el partido, favorecen la competencia desleal frente a productores extranjeros.

En el transcurso del mitin, se hizo eco del malestar en el sector agrícola motivado por la presencia de frutas importadas de países como Egipto y Sudáfrica en el mercado local y en los comedores escolares, situación que, según Nolasco, añade presión a los agricultores aragoneses ya afectados por las condiciones fiscales, los controles sanitarios y la obligación de registrar las actividades en soportes digitales.

La intervención de Nolasco y los miembros de la candidatura de Vox reflejó una estrategia centrada en denunciar la sintonía política de PP y PSOE en aquellos asuntos donde, según la formación, se han adoptado decisiones perjudiciales para los intereses de Aragón. Europa Press ha seguido de cerca la campaña y las posturas de los candidatos, recogiendo sus demandas respecto a dotaciones infraestructurales, políticas lingüísticas y la defensa de los sectores económicos autóctonos.