María, hija de Ana Duato, orgullosa de su hermano Miguel Bernardeau: "Ha nacido con un don"

Con la llegada a los cines de ‘La Fiera’, el encuentro en Madrid reunió a figuras del cine y la televisión, donde María Bernardeau dedicó un emotivo reconocimiento a su hermano por su talento, carisma y perseverancia

En una velada marcada por la emoción familiar, María Bernardeau dedicó palabras de reconocimiento a la trayectoria de su hermano Miguel, destacando su “don” y su capacidad tanto delante como fuera de las cámaras. Según detalló el medio, María subrayó que, aunque desde el exterior pudiera parecer “una carga” ser hijos de la actriz Ana Duato, para ellos resulta una fuente constante de inspiración, motivándolos a aspirar a la excelencia en sus carreras. Este testimonio coincidió con el estreno de “La Fiera”, el más reciente proyecto cinematográfico protagonizado por Miguel Bernardeau y dirigido por Salvador Calvo.

El Cine Capitol de Madrid fue el escenario del lanzamiento de “La Fiera”, película basada en hechos reales que aborda la comunidad pionera en España de salto base con traje de alas, una arriesgada disciplina deportiva. De acuerdo con la información publicada, el evento reunió a figuras del cine y la televisión, como Samantha Vallejo-Nágera, José Yélamo, Irene Villa, Carlos Latre y Alejandro Amenábar. Junto a ellos también estuvieron presentes Ana Duato y María Bernardeau, madre y hermana de Miguel, quienes acompañaron al actor en este momento de su carrera.

Tal como consignó la fuente, María Bernardeau expresó que no sentía nervios ante el estreno gracias a su confianza en la calidad del trabajo de todo el equipo. Además, resaltó que para ella resultó importante interpretar personajes que transmiten la adrenalina y el sentido de compañerismo que define a este grupo de deportistas. María remarcó: “Somos súper afortunados de tener esta película”, aludiendo al valor de la experiencia compartida durante la producción.

Durante la première, María dedicó palabras de admiración a su hermano, definiéndolo como un referente. Manifestó que, en su opinión, Miguel posee un talento inherente, una mirada destacable que va más allá de la interpretación tradicional de textos y que considera poco común. Según publicó el medio, María afirmó: “Es constante y muchas cosas es. Para mí tiene ese don que ha nacido con él, de que tiene una mirada ya no solo de los ojos. Sin interpretar y leer textos, que yo creo que otros no lo tendrán, pero él lo tiene”.

En referencia al ámbito personal, María compartió que considera a Miguel “mucho más maravilloso como persona”, describiéndolo como generoso, auténtico, divertido, empático y sensible. Según sus declaraciones, reconoció que no podría tener un mejor hermano y valoró la influencia positiva de su entorno familiar. También hizo alusión a las responsabilidades que implica pertenecer a una familia activa en el medio artístico, considerando que, en su caso, supone una ventaja por el aprendizaje y el estímulo que recibe.

Por otro lado, la misma fuente señaló que María enfrentó su propia agenda profesional al estar concentrada en la grabación de “FoQ. La nueva generación”. Confirmó que el rodaje de la segunda temporada está programado para el verano y manifestó su entusiasmo por continuar con el proyecto. Esta serie no solo representa un reto laboral para María, sino que también le ofrece la oportunidad de compartir escena con su pareja, el actor Miguel Fernández. La actriz relató que, a pesar de las dificultades inherentes a trabajar junto a su pareja sentimental, la experiencia resulta enriquecedora y positiva para ambos, asegurando: “Lo llevamos muy bien, es un gusto trabajar con amor, es lo más bonito, de amigos y de pareja. Soy la más afortunada, toco madera”.

Según reportó el medio, el estreno de “La Fiera” se perfila como uno de los acontecimientos cinematográficos destacados de la temporada. Miguel Bernardeau encabeza el elenco acompañado de intérpretes como Miguel Ángel Silvestre, Carlos Cuevas, Candela González y Stéphanie Magnin. La película, bajo la dirección de Salvador Calvo, explora tanto la pasión como la amistad entre los pioneros del salto base con traje de alas en España, sumando la participación de un equipo técnico y artístico reconocido.

Las trayectorias de los hermanos Bernardeau continúan avanzando en sus respectivos ámbitos, impulsadas por el apoyo familiar y la exigencia profesional que, según sus propias palabras, constituye un motivo de motivación constante. El evento de estreno reunió a destacados representantes del sector y permitió a los protagonistas compartir las sensaciones y experiencias que acompañaron el proceso de creación de la película y de sus actuales proyectos televisivos.

