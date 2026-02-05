Los líderes demócratas en el Congreso reclaman diez medidas para pactar el presupuesto de Seguridad Nacional

Una de las demandas centrales de los demócratas en el Congreso plantea que las localidades y estados mantengan poder para investigar el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales, una exigencia que surge tras hechos recientes en Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron durante operaciones federales vinculadas al control migratorio. De acuerdo con lo informado por CNN, los líderes de la bancada demócrata, Hakeem Jeffries en la Cámara de Representantes y Chuck Schumer en el Senado, enviaron a la directiva republicana una lista de diez reclamos ligados al financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, en medio de la negociación presupuestaria cuya prórroga vence el viernes 13 de febrero.

Según detalló CNN, la misiva con las propuestas demócratas fue remitida al presidente republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, y al jefe de la mayoría republicana en el Senado, John Thune. Entre los puntos destacados figura la prohibición de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cubran sus rostros con máscaras durante sus operaciones, junto con la exigencia de una identificación visible y la obligación de proporcionar su número de identificación y apellido ante requerimiento. Esta medida busca elevar los estándares de transparencia para el personal federal.

La carta subraya la necesidad de adoptar una política clara sobre el uso razonable de la fuerza. Propone que los agentes federales reciban capacitación certificada, y que los funcionarios involucrados en incidentes de violencia sean suspendidos de sus funciones mientras se esclarecen los hechos. Este reclamo responde, según CNN, al clima de tensión generado por casos recientes donde la actuación de los agentes federales ha sido severamente cuestionada por la opinión pública y legisladores.

Entre los reclamos, los legisladores demócratas también solicitan la adopción obligatoria de cámaras corporales por parte del personal del Departamento de Seguridad Nacional, política que la secretaria Kristi Noem anticipó como una de las próximas directrices. El documento enfatiza la regularización de uniformes y equipos, con el objetivo de evitar que estos cuerpos se asemejen a fuerzas paramilitares.

CNN reportó que otra exigencia consiste en que los agentes federales sólo puedan ingresar a domicilios privados si cuentan con una orden judicial expresa, y que se prohíba su intervención en espacios catalogados como “sensibles”, tales como escuelas, guarderías, hospitales, iglesias o tribunales, a menos que existan circunstancias excepcionales debidamente justificadas. Este reclamo sigue la línea de la protección de derechos individuales en contextos de intervención estatal.

El acceso inmediato a asistencia legal para las personas retenidas en centros de detención forma parte del pliego de demandas. Los demócratas subrayan que estos centros cumplan las normas básicas, entre ellas la garantía de defensa jurídica. Además, proponen que en caso de incumplimiento, los estados posean competencia para perseguir legalmente las faltas cometidas en estos establecimientos, según informó CNN.

El texto enviado por Jeffries y Schumer enfatiza la urgencia de erradicar cualquier forma de discriminación racial entre los procedimientos de las agencias federales. “Se deben evitar detenciones, interrogatorios y registros que se sustenten en la pertenencia étnica, idioma, lugar de trabajo o cualquier otra circunstancia discriminatoria”, reproducen los medios. Igualmente, la misiva se expresa contra los arrestos sin distinción y la verificación de la nacionalidad antes de que las personas permanezcan bajo detención migratoria.

Las demandas incluyen mejoras en el cumplimiento de órdenes judiciales, atendiendo a demoras detectadas en la restitución de personas que las cortes han determinado que deben ser liberadas. CNN puntualizó que estas exigencias aparecen en el contexto de una profunda preocupación por las prácticas de las agencias bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional y persisten pese a gestos de apertura de la administración, que ya anunció la introducción de cámaras corporales para aumentar la rendición de cuentas.

A pesar de la presión y la inminencia del plazo presupuestario, el proceso de negociación implica obstáculos relevantes. CNN recogió declaraciones en las que el presidente de la Cámara de Representantes señaló su rechazo a al menos dos de las demandas principales de los demócratas: la eliminación de los registros sin orden judicial y la prohibición del uso de máscaras por parte del personal del ICE. Este desacuerdo complica la obtención de un consenso bipartidista que asegure la continuidad del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional.

La urgencia de la situación se refuerza por los antecedentes inmediatos. CNN relató que el presidente Donald Trump firmó recientemente una ley de financiamiento temporal, aprobada por la Cámara de Representantes, que permitió reabrir el Gobierno federal tras un cierre parcial de tres días producto de la ausencia de un acuerdo sobre fondos para Seguridad Nacional. El punto más controversial sigue siendo el accionar de los agentes federales, en especial tras las operaciones en Minnesota.

En este escenario, la correspondencia de Jeffries y Schumer representa el último intento demócrata por condicionar el presupuesto a la adopción de medidas orientadas a elevar los estándares de derechos civiles, transparencia y control institucional. El texto divulgado por CNN refleja que, de no alcanzarse una salida consensuada, la financiación de la agencia expiraría el viernes 13 de febrero, generando incertidumbre en áreas clave de la administración federal vinculadas a la seguridad y migración.