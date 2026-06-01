Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en San Francisco de Macoris este 2 de junio

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 2 de junio, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en San Francisco de Macoris.

La probabilidad de precipitaciones para este martes en San Francisco de Macoris es de 1% durante el día y del 1% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 29% en el transcurso del día y del 14% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 33 grados y un mínimo de 20 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 13.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 50 kilómetros por hora en el día y los 39 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en San Francisco de Macoris (Imagen ilustrativa Infobae)

San Francisco de Macorís es un municipio de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría de la nación dominicana, el clima preponderante es tropical.

Lo meses más calurosos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más helados van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en San Francisco de Macorís, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.