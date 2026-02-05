Los empleos vacantes en Estados Unidos caen en diciembre hasta los 6,542 millones, 386.000 puestos menos

La reducción en el número de empleos vacantes a nivel interanual marcó una diferencia considerable en el mercado laboral de Estados Unidos, con cerca de un millón de puestos menos en comparación con el año anterior. El Departamento de Trabajo informó, según recogió la prensa especializada, que en diciembre de 2023 se contabilizaron 6,542 millones de vacantes, lo que reflejó una disminución de 386.000 respecto al mes previo.

El medio detalló que esta contracción en la oferta de empleo se acentuó de manera significativa en el sector privado, cuya cifra de puestos sin cubrir pasó de 6,227 millones en noviembre a 5,804 millones en diciembre, registrando una caída de 423.000 plazas. Por el contrario, el sector público experimentó un leve ascenso, con un incremento de 37.000 empleos disponibles, situándose en 738.000 vacantes a finales del último mes del año.

Tal como publicó el Departamento de Trabajo, la comparación anual muestra que las vacantes descendieron de 7,508 millones en diciembre del año anterior a los actuales 6,542 millones, lo que supone una reducción exacta de 966.000 ofertas laborales en el periodo de doce meses. Este ajuste en las cifras ilustra una moderación en la demanda de nuevos trabajadores en la economía estadounidense.

De acuerdo con los datos publicados, las contrataciones nuevas también reflejaron un leve repunte respecto al mes anterior. En diciembre, se formalizaron 5,293 millones de nuevas contrataciones, 172.000 más que en noviembre. Sin embargo, el dato queda por debajo del nivel de hace un año, cuando se registraron 81.000 contrataciones adicionales en comparación con el presente ejercicio.

Según los registros del Departamento de Trabajo, la disminución de los empleos vacantes puede asociarse a un entorno de ajuste en el crecimiento económico y una estabilización, luego de periodos en los que la demanda laboral alcanzó niveles históricamente altos tras la pandemia. Esta situación se reflejó especialmente en las estadísticas del sector privado, donde la reducción resultó más marcada que en otros ámbitos de la economía.

El análisis de los datos mensuales y anuales revela que la evolución del mercado laboral estadounidense se caracteriza por variaciones relevantes en la oferta de empleo privada, en contraste con una mayor estabilidad en el sector público, que incluso registró un incremento en las oportunidades disponibles. Así lo consignó el medio, que destacó el comportamiento diferencial entre ambos sectores.

Según informó el Departamento de Trabajo, estos movimientos en las cifras de vacantes y contrataciones refuerzan la percepción de un mercado laboral que transita hacia un escenario de menor presión y crecimiento más moderado en la generación de puestos. El comportamiento observado durante diciembre proporciona indicadores relevantes sobre la dinámica de la economía y los sectores que lideran los cambios en la demanda de empleo.