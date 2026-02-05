La Policía y el Ejército israelíes buscan a tres colonos tras vandalizar una aldea cristiana en Cisjordania

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a tres hombres enmascarados llegando de noche a la aldea cristiana de Taibe, ubicada cerca de Ramala, momento en que perpetraron un ataque incendiario y dejaron pintadas con mensajes considerados extremistas. Según la televisión pública israelí Kan, que publicó tanto fotografías como vídeos del incidente, las autoridades israelíes han lanzado una investigación para identificar a los responsables, mientras la Policía y el Ejército mantienen operaciones especiales en la región. El suceso ha estado acompañado por un refuerzo de la presencia de las fuerzas de seguridad tras reportes de incidentes similares en otras localidades de Cisjordania, donde se han registrado daños y víctimas.

De acuerdo con Kan, durante el ataque en Taibe un vehículo resultó quemado y en una pared cercana se encontraron inscripciones escritas en hebreo con las palabras "venganza" y "la nación de Israel vive". Las grabaciones difundidas por el medio muestran que los sospechosos huyeron del lugar poco después de concretar el acto vandálico. Autoridades atribuyen el hecho a colonos israelíes y han focalizado sus pesquisas en la localización de tres individuos presuntamente vinculados.

El medio Kan detalló que, en paralelo, la localidad de Jirbet Samara, en la zona noreste de Cisjordania, sufrió otro ataque. Según la agencia de noticias palestina WAFA, grupos de colonos arrojaron piedras contra una zona previamente afectada por incidentes repetidos y episodios de violencia similares en los últimos meses, lo que eleva la preocupación en torno a la escalada de confrontaciones en la región.

En una acción independiente, aunque relacionada con la misma atmósfera de tensión, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Policía llevaron a cabo un despliegue durante varias horas en la comunidad de Beit Ur al Tahta, situada al oeste de Cisjordania. Tal como informaron las propias FDI, se procedió a acordonar esa área para capturar a sospechosos de haber arrojado piedras contra vehículos israelíes. El parte militar recogido por Kan indicó que un civil israelí sufrió lesiones de carácter leve durante el incidente, sin que se precisaran detalles adicionales sobre su estado o identidad.

Las agresiones y actos vandálicos atribuidos a grupos de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este han experimentado un aumento desde octubre de 2023. Según datos oficiales recopilados por la misma fuente, la suma de estos episodios, junto a operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes, ha contribuido a un saldo total de 1.050 personas fallecidas. Kan subrayó además que, aún antes del último repunte de tensiones, los registros de los nueve primeros meses de 2023 ya indicaban una cifra máxima de muertes en estos territorios desde el inicio del conflicto.

Los informes de medios locales consultados por Kan y la agencia WAFA señalan que tanto la intensidad como la frecuencia de este tipo de ataques suscitan inquietud en las comunidades afectadas, así como en las autoridades regionales e internacionales. Los recientes operativos de la Policía y el Ejército buscan contener nuevas acciones violentas, en un contexto donde las investigaciones continúan abiertas y se mantienen activas las labores de identificación de sospechosos de los ataques a las aldeas mencionadas.