La Policía Nacional recupera 'La Chata', de Sorolla, desaparecida en los 70, en el Palacio de Liria de la Casa de Alba

Durante la investigación destinada a localizar una pintura histórica, la Casa de Alba descubrió en el Palacio de Liria no solo el cuadro buscado de Joaquín Sorolla, sino también dos retratos realizados por José Moreno Carbonero. Estos hallazgos, reportados por la Policía Nacional y difundidos por los medios, confirmaron que las tres obras estaban bajo custodia como depósito tras la disolución de la Sociedad Española de Amigos del Arte, y que siguiendo los estatutos de esta entidad debían integrarse en el Patrimonio Cultural del Estado.

Según informó la Policía Nacional, el proceso se inició tras la detección de una pintura en una exposición organizada por la Casa de Alba, titulada 'La Moda en la Casa de Alba', que se desarrolló en el Palacio de Liria entre octubre de 2023 y marzo de 2024. Entre las obras expuestas figuraba un retrato de Isabel de Borbón y Borbón, conocida como 'La Chata', realizado por Joaquín Sorolla y Bastida en 1908, con dimensiones de 151 por 100 centímetros. La presencia de esta pintura, cuyo paradero se desconocía desde la década de 1970, motivó la apertura de una investigación policial.

El medio responsable de la cobertura detalló que, tras consultar archivos y bibliotecas, la policía pudo determinar el origen de la obra y su pertenencia a la Sociedad Española de Amigos del Arte. Esta asociación sin ánimo de lucro, activa durante buena parte del siglo XX y dedicada al fomento de la cultura y las artes en España, acumuló un rico patrimonio a lo largo de los años. Sus estatutos establecían que, en caso de desaparición, los bienes donados debían pasar a formar parte del patrimonio estatal, recoge la información difundida por la Policía Nacional.

Durante el proceso de verificación, fue clave informar al actual Duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, ya que su padre había ostentado el título de miembro honorífico de la Sociedad Española de Amigos del Arte. Al contrastar la documentación, la Casa de Alba confirmó que el retrato de 'La Chata' permanecía en el Palacio de Liria desde septiembre de 1973 y que los documentos reunidos respaldaban su carácter de propiedad pública.

Junto al retrato de Sorolla, la investigación permitió localizar en el mismo inmueble dos óleos firmados por José Moreno Carbonero bajo circunstancias similares. Se trata de retratos de Alfonso XIII y de Eduardo Dato, ambos procedentes de la misma asociación cultural extinta. La Casa de Alba manifestó su disposición a cooperar plenamente para transferir la custodia de las tres piezas al Estado, según manifestaciones recogidas por la Policía Nacional.

La misma fuente explicó que las obras habían estado en calidad de depósito en el palacio y que ahora serán entregadas a la administración estatal, de modo que el Ministerio de Cultura determinará el destino y ubicación definitiva de estos bienes. La recuperación de estas pinturas, que incluye una pieza relevante del reconocido pintor valenciano Sorolla y dos retratos destacados de Carbonero, refuerza la tutela y preservación del patrimonio artístico español.

El caso evidencia la importancia de los procedimientos de documentación y archivo en la localización de obras cuya titularidad puede quedar en entredicho tras la desaparición de instituciones culturales, añadió el medio informante. La Sociedad Española de Amigos del Arte, durante su existencia, integró destacadas personalidades de la sociedad de su época y contribuyó notablemente al enriquecimiento de colecciones públicas y privadas. Tras la disolución de la entidad a comienzos de la década de 1980, muchos de sus bienes pasaron a diferentes manos, dificultando el seguimiento de algunos de ellos.

La colaboración entre la Policía Nacional, la Casa de Alba y las autoridades culturales ha resultado determinante para el esclarecimiento de la ubicación y el estatuto jurídico de estas obras. De acuerdo con la investigación, las gestiones culminarán con el depósito de los cuadros en la sede que determine el Ministerio de Cultura, garantizando así su conservación y acceso para el público y expertos del sector.